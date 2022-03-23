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【品味投資】Andy Warhol夢露畫作5月拍賣　估價約15.6億

17:10 2022/03/23

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安迪‧華荷（Andy Warhol，或稱安迪‧沃荷）是著名的插畫家，他的作品中最常出現的名人，包括有瑪利蓮夢露（Marilyn Monroe）和貓王皮禮士利（Elvis Presley）等。佳士得（Christie’s）宣布將會於今年5月的拍賣周領銜登場Andy Warhol以瑪利蓮夢露主題作品「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」，估價約2億美元（約15.6億港元），全部拍賣收益將撥捐The Thomas and Doris Ammann Foundation Zurich基金會，為全球弱勢社群兒童提供幫助。

佳士得指，「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」是藝術史上最為經典的作品之一，將會成為拍賣史上最高成交價的20世紀藝術品，這幅畫作估價為約2億美元（約15.6億港元）。Andy Warhol被譽為20世紀最偉大的美國藝術家，而「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」是獨一無二的經典的畫作，為史上最罕有及最具影響力的肖像作品之一。

絲網印刷創作數量有限

「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」是Andy Warhol一生最矚目的作品。夢露於1962年8月離世後，藝術家開始為她創作絲網印刷作品。Andy Warhol以鮮亮色彩刻劃她的臉部並重複數次，但往往令五官略為歪斜。至1964年，Andy Warhol發明了更精緻細膩但又更耗費時間的絲網印刷技巧，並運用這種特殊技巧為這位荷里活一代傳奇創作了數量有限的肖像畫。這一技巧在某種程度上與他知名的大量生產手法相去甚遠，由於難度極高，所以他此後便不再使用。而這一畫像亦成為絕響，永遠烙印於藝術史中。

■佳士得5月拍賣周領銜之作■

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責任編輯：區祖飛

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