【理財個案】30歲無業後生仔手持兩物業　如何製造每月穩定收入？

不少打工仔努力工作，終極目標就是上車做業主。不過，今次主角為30歲的Winson，出身於中產家庭，現與父母同住，因健康原因而沒有工作，但已手持兩個單位收租。Winson坦言，自己理財知識不多，亦感覺沒有人生目標，期望每月有穩定收入以外，亦希望可以找份工作，但因身體健康原因而難以找到工作，現時和父母一起生活，沒有財政困難，又想嘗試做地產代理，但期望不高，這情況下應如何作出理財策略？

【背景】 姓名：Winson

年齡：30歲

職業：因健康原因而沒有工作

婚姻狀況：單身，與父母同住 【現有資產】 港元存款：80萬元

股票及基金：7萬元

兩個物業：2,000萬元（未償還按揭1,400萬元）

資產總值：687萬元 【每月收支】 收入 物業租金：2.7萬元 開支 生活費：4,000元 【每月結餘】 盈餘：2.3萬元

Winson因為健康原因而未能找到適當工作，但他又希望能夠融入社會，不希望和社會脫節，所以都希望找到工作。過往曾經短暫工作過的他，而目前又打算跟親友一起考地產牌，兼任地產代理。和他再討論下去，筆者發現他根本沒有興趣做地產代理，只是覺得可以嘗試無妨。由於他找工作並非和金錢有關，所以筆者建議他不需要靠工作來融入社會。

現時Winson的父母仍在工作，跟父母同住的他，在財政上容許而生活沒有大問題，筆者亦建議他可以嘗試多做其他事情，例如做義工，一樣可以接觸社會，甚至找到其他人生目標。而且勉強工作，除了選擇有限制外，更難以控制同事的心態及行為，不是每個人都有同理心，到時可能會令自己受壓力及困擾，更會影響身體健康，倒不如不要冒這個風險。

工作問題反是其次，手上有甚麼資產能夠幫助製造未來的生活費才是重點，所以筆者問Winson手上資產的狀況。目前Winson家庭擁有3個物業，2個由Winson名義持有，市值2,000萬元，另外一個是父母名義資產。他持有的2個單位中，其中一個市值1,600萬元的物業，該單位正收取租金。該單位是父母透過向銀行按揭600萬元，及親戚借錢800萬元買入的單位，每月租金2.7萬元，供樓2.6萬元，另外要分期還錢給親戚，但都是由父母負責，租金就由Winson保存為生活費及其他用途。以上收租物業是2018年買入，價值變化不大。

收租回報不足補貼支出

另一個單位是唐樓，現時由親戚居住，雖然由他名義持有，但沒有放租及變賣的實權，更不能控制親戚何時會離開，所以基本上不屬於他可控制的資產。Winson說父母借錢買樓，是相信物業會持續升值及能夠製造穩定收益。而筆者提醒他，以上十多年前的投資物業心態，在今天的環境需要考慮是否仍然合適呢？就以Winson的物業來說，每月租金收入2.7萬元，一年等同32.4萬元，以目前樓價市值1,600萬元計算，租金收益率等於2.03%，而收益率並未計算需要支付的稅項、管理費及差餉等的必然支出及維修保養、更換家電等其他難以預算的支出，所以實際回報率肯定低於2%。

由於仍然需要還債及供樓，基本上收回的租金並不足以補貼支出，幸好父母仍然有能力支持。Winson的父母現時未到60歲，仍在工作，但要償還所有債務，相信都是20年或之後的事情。根據Winson所說，父母在還債及供樓方面的負擔很重，並非輕易應付，只是心理上覺得樓價會很快上升才有購買物業決定。

由此可見，雖然現時Winson有2.7萬元收入，只是由於父母為他供樓及還債，所以並非真正有正向現金流。假如擔心父母的財政狀況，Winson可以考慮怎樣才能減輕父母負擔，又能夠為自己將來有更多累積財富做準備。假設Winson及父母將目前的物業以市價賣出，扣除各樣支出後可能平手離場，而親友的800萬元債務可以立即償還，父母可以即時不用負擔還債及供樓。

此舉雖然令Winson失去租金收入，但父母減少的支出可以成為他的儲蓄金額，變相每月維持2.6萬的收入，可以作儲蓄用途。同時，Winson現時使費不多，和家人同住及大部分支出由父母承擔，每月開支約4,000元。假如不用供樓而扣除生活費後，每月能夠儲蓄2萬元，20年的儲蓄額便已經有480萬，還未計20年的資本增長。

至於親戚居住的唐樓，相信這是家庭的安排，但在資金不多的情況下，這400萬便成為很重要的本錢，用作創造更多財富。所以筆者只能夠提醒Winson需要充分運用手上資源，與其花精神想製造收入的方法，倒不如先了解目前有多少能夠製造收入的資產。

可考慮套現中型單位 改買上車盤

另一方面，假如仍然認為樓價長期會升值，希望租金收入能成為未來收入的其中一個部分的話，另一個方案便是賣出現有中型單位，再買入一個較為適合一般單身或者二人家庭上車的單位用作收租。這樣的話，風險將會管理得更好，而細單位的租金收益率一般比大單位好，亦不會失去估計樓市長期上升的部署。

不過，物業經年累月將會變舊，而物業的樓齡將會隨着Winson年齡增長而同步增加，最後維持成本必然大升及就算物業整體市場向上，而舊樓的升幅都有機會落後於人。所以Winson要冷靜地想清楚，不要一窩蜂跟別人走。另一方面，Winson其餘資產主要都是存放在銀行的存款，在今天利息偏低的年代，這筆資金有機會長期會跑輸通脹。

而近期因為通脹因素而導致加息是否能夠幫助存款提升收益率呢？這是未知之數，但通脹肯定會損耗資金的購買力。

投資理財以簡單為主

Winson亦問到應如何配置現有儲蓄及未來的收益，由於他投資理財知識及經驗不足，筆者提醒Winson不要選擇過於複雜的理財產品。今天因為科技發展而衍生了很多虛擬的投資產品及市場，究竟是否很好的選擇，筆者自問沒有相關專業知識及經驗作答，所以能夠做的方法離不開都是透過限制配置資金而控制風險。

而市場上一般最受歡迎而有收益派發的理財產品離不開股票、基金、債券、儲蓄型保險及物業等。因為Winson已經持有物業，價值上佔整體財富組合超過86%以上，所以應該要重新分配比例。Winson持有約7萬元股票，他指出已經虧損了五成，雖然金額不多，但Winson亦應該了解投資股票的目的以及是否有興趣及時間分析個股。如果只是人買我買，後果可能全部歸零，到時亦不能夠怨天尤人，只能怪自己沒有做足功課而胡亂投資，所以要看個人特質及喜好來選定投資產品。

買個別股票需要花多些時間做研究及參考專家分析，而投資基金則可以用較客觀的評分準則決定，只要選定市場便可以找到合適的基金，如果對市場沒有特別偏好，亦可以考慮投資環球的基金。

投資不同類型產品 分散風險

債券方面，需要過百萬元資金才有較多選擇，否則只能夠投資iBond或是綠色債券等，還有的選擇便是透過基金投資不同市場的債券組合。至於儲蓄保險方面，只要能夠持有一定時間便必然獲利，詳細資料可以參考相關產品的建議書，回報方面一般包括保證及非保證，筆者建議Winson不要只看建議書的數字，還需要參考儲蓄保單的預期投資組合中的股票及定息工具的比例，時間較長的話可以考慮較高比例在股票的儲蓄保單。

假如Winson想立即獲取收益，可以考慮將資金投放在派息的股票及派息基金類別，相反能夠持有中、長期的資金便能夠投放在儲蓄保單及年金等產品，平平穩穩用時間製造收益，可以較放心。

最後，筆者建議Winson做好個人風險管理，包括購買醫療保險，當然父母更加需要有這方面的保障，減少了因為有病而需要動用儲蓄的潛在風險，而用作製造收入的資產更加可以安心用作生活費。

【原文刊於第750期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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