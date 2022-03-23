【旅遊調查】港人假期缺乏指數連跌兩年　近9成人曾於休假期間Workcation

Expedia發布2022年「假期缺乏研究報告」，在全球16個受訪地區當中，香港是假期缺乏指數最低的地區之一，緊隨台灣和泰國之後位列第三。雖然港人的假期缺乏指數連續兩年出現下降趨勢，但逾9成受訪者表示現階段比以往更重視度假。

Staycation及本地遊成度假新常態

香港人的假期缺乏指數自2019年達到頂峰（70%）後，近年漸趨下降，由2020年的59%下降至2021年的48%。疫情下，Staycation以及本地遊已被港人默認為取代舊有度假形式的「新常態」，調查中4成受訪者表示最近一次度假為Staycation；過半受訪者則表示他們曾在過去6個月內，在本地以某種形式度假。

不少港人已接受留港度假為新常態，僅31%受訪者表示上一次度假於疫情前進行。有6成受訪者表示過去一年休假時選擇留在家中休息。即使假期無法外遊，75%受訪者表示在家中休息與出外旅遊為自己「充電」的效果無異。

香港人對旅遊的渴求有增無減，92%受訪者表示現階段比以往更重視度假，逾半受訪者稱他們將在2022年至少維持與去年一樣的度假次數，更有23%受訪者表示已預訂2022年度的旅遊行程。

■2022年第二季度海外旅遊目的地搜尋量排名■

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不過，調查亦發現彈性工作安排所帶來的壓力。雖然64%的受訪者稱其僱主支持員工放假休息，但73%受訪者表示彈性工作安排令他們在休假時更難放下工作。近9成受訪者更表示希望公司可因應疫情而調整員工的休假政策。

度假同時都要工作

調查亦發現有逾1成受訪者曾在2021年「Workcation」（即工作度假，一邊度假一邊工作），多達87%受訪者表示他們曾利用自己的休假時間工作，比率為全球受訪地區中最高。另外，80%男性和79%女性受訪者表示他們在過去一年感到過度疲勞。

Expedia亞太區董事總經理蘇嘉媛表示，在疫情帶來的「新常態」下，雖然港人普遍對「度假」的定義改觀，但由於在家工作安排引致工作與休息之間的界限愈趨模糊，港人的旅遊度假意欲始終有增無減。

責任編輯：曹佩鈞

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