【理財教育】可以點同小朋友講「錢」？　原來要由3歲開始！

當你有小朋友的時候，便開始思考到底甚麼時間要教小朋友理財或有關錢的觀念？或許你會考慮到小朋友還小，不需要過早談錢？又擔心過早與小朋友談錢，會引致他們太市儈？但原來在小朋友不同階段與他們談錢都能有助他們建立正確的金錢觀念。

3至5歲階段

在小朋友3至5歲的階段，他們開始認識數字與錢幣，例如已經懂得1至10，開始認識數字，這時候讓他們先了解1至10元的概念，同時透過金錢可以讓他們了解更多數字上的認知。對數字有最基本的認知後，可以教他們如何分辨出多與少，例如5元多於1元等概念。

5至6歲階段

在小朋友5至6歲時，他們經常會接觸到日常生活，例如到超市購物，教會他們學看商標與價格，可以開始讓他們認識不同面額的錢幣，觀察1元、5元、10元、50元硬幣的大小、顏色和數字不同的地方。與小朋友到超市購物時，也能慢慢的灌輸不同產品的價格，讓他們對金錢有了更具體的形象。



6歲至7歲階段

小朋友開始對金錢價值有更多的認知，家長可以告訴小朋友，他手上的金錢可以購得甚麼，從而讓他們知道自己手上的手錢可以交換得到甚麼商品，對金錢有更深入的了解。同時，可以告訴他們家中的玩具是買了多少錢，讓他們自己嘗試去計算出自己擁有的物品的價錢，並且學習付款。

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只要有家長的教導，小朋可以學習正確認識金錢，從小對金錢有了相關概念，小朋友才可以在生活中學習金錢的應用，並且在他們小時候已經學習如何應用金錢，才會有運用金錢的智慧，學習節儉，亦學習儲蓄，從小灌輸不同的概念，而不是逃避面對或者不去學習。

責任編輯：陳玉蓮

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