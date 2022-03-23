【抗疫優惠】有線寬頻「Stay Positive」月費優惠　名額2000個先到先得

踏入第五波疫情，大部分港人都在家抗疫，不過抗疫時間太長，不少人開始感出現的各種抗疫疲勞。成年人長時間在家工作、小朋友提早放「暑假」，在家實在沒事可以做。如果你太悶或許也可以考慮以下的優惠。

近日有線寬頻推出「有線‧香港開電視陪你在家開心啲」計劃，提供涵蓋防疫資訊、社區關懷、運動健康、家居煮食、影視娛樂、網上娛樂、兒童學習等範圍的服務，旗下有線電視及香港開電視亦以一系列節目及內容全方位陪伴觀眾共度疫境。

為配合計劃，有線寬頻將推出「Stay Positive抗疫優惠」，優惠期內首2000名成功申請的新用戶，可享特別月費優惠。「Stay Positive抗疫優惠」將推出三項月費優惠計劃，首100位登記更可獲贈空氣清新機一部。

優惠計劃一 : 低至28元月費享用100M普世寬頻上網優惠 優惠計劃二 : 99元月費即享1000M光纖寬頻連同有線新聞財經王牌頻道，再加送6個月兒童組合



優惠計劃三 : 168元月費享用2x1G光纖寬頻連同有線新聞財經王牌頻道，再加送6個月精選紀實組合

責任編輯：陳玉蓮

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