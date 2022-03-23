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【NFT】謝霆鋒品牌聯乘香腸星人研究所推NFT　4月1日預售　每個售價約3490元（附開售詳情）

13:10 2022/03/23

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本地創意工作室「香腸星人研究所」公布，首個「Hungry Sausages」NFT系列將於4月開售，並會聯乘名人謝霆鋒創辦的「鋒味同萌」（Chef Nic Family）合作推出特別版NFT，於4月1日展開白名單預售，每個鑄造價為0.15 ETH（約3,490港元）。

【EtherRock收藏家「擺烏龍」？ 誤將過百萬美元NFT以不足1美仙售出：按此

「Hungry Sausages」NFT系列包括5000個香腸星人形象，每個形象均由不同表情、服飾、背景等元素組成。系列共分為5個不同程度的稀有等級，現已接受白名單登記，於4月1日展開白名單預售，並於4月4日在Hungry Sausages Web 3.0及OpenSea公開發售，以以太坊（Ethereum）買賣及交易，每個鑄造價為0.15 ETH（約3,490港元）。

《Hungry Sausages》NFT系列

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【余文樂NFT創世界紀錄 預售2小時衝OpenSea熱賣首位 拍賣底價升至4萬：按此

該NFT系列亦會聯乘由謝霆鋒創立及主理的「鋒味同萌」，攜手創作不同稀有度級別的NFT，創作團隊把「鋒味同萌」和「香腸星人」各自最具代表性的視覺元素結合，碰撞出多個詼諧幽默的全新形象，率先推出的是糯豆NOODLE，其他成員將陸續神秘出場。

該NFT系列項目同時與滙能集團 （01539） 合作，利用已認證的碳權作碳抵消，讓大眾能夠對NFT耗電產生的碳排放加深認識。

《Hungry Sausages》詳情

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 品味投資

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