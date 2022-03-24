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【消費優惠】鮨政外賣自取8折　PHD Pizza買一送一

精明消費 07:00 2022/03/24

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 鮨政：外賣自取8折

由即日起至6月30日，鮨政上環店推出外賣自取8折優惠。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

電話：2886-9009
地址：上環蘇杭街105號地下

2. PHD：Pizza買一送一

PHD現時推出Pizza買一送一優惠，除了自取之外，外送速遞都有優惠。每日均可享用此優惠，交易中價格較低之薄餅可享免費。另外，星期六、星期日只限外賣自取（下午5時30分截單，晚上7時前自取）。而送貨服務須視乎疫情措拖及各屋苑安排。

    點擊圖片放大

網上落單

3. Yamm：自助午餐75折

由即日起至3月31日，The Mira的自助殿堂Yamm，推出自助午餐優惠，星期六及日享75折；Mira Plus會員更可享7折。

需要注意的是，由即日起至4月20日，自助午餐只會於星期六、日供應。另外，所有堂食食客均可獲快速抗原檢測套裝一盒，數量有限，送完即止。

    點擊圖片放大

網上預約

 

撰文：hket小編

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