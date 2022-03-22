【提早放暑假】昂坪360首推STEM直播工作坊　120元套票包1張來回纜車換票證

第5波疫情下，本港中小學及幼稚園學生今年提早於3月放暑假。昂坪360宣布於3月下旬首辦2項綫上新意，為放暑假留家學童提供嶄新的網上體驗，分別是「綫上遊大澳」導賞團，以及「360小小工程師STEM直播工作坊」。昂坪360指，是次網上活動有助家長為留家抗疫的子女，在悠長假期下善用時間體驗及學習，而免費課堂能為一眾基層家庭提供支援。

科學專家以英語生字學習做實驗

昂坪360與BIG BANG ACADEMY首次合作推出「360小小工程師STEM直播工作坊」，以「學做小小工程師」及「了解自然生態」為主題，以網課形式教授學童運用簡單材料，DIY製作纜車及利用化學原理製造蝴蝶模型。另外，「親子STEM直播工作坊」將由劍橋畢業的BIG BANG ACADEMY科學專家主理，配以英語生字學習及英文工作紙，讓學童在家一邊動手做實驗，一邊探索和認識大自然科學世界。

「360小小工程師STEM直播工作坊」套票價錢為120元，已包括昂坪360「來回標準纜車換票證」1張，換票證可於纜車重開後的4個月內使用。報名日期由即日起至3月27日中午12時正截止，名額有限，先到先得。

「綫上遊大澳」導賞團已迅即爆滿

除此之外，昂坪360首次舉辦「綫上遊大澳」導賞團，活動接受報名後反應熱烈，300個名額在短短一天內迅即爆滿。導賞團將透過網上視訊平台，由專業導遊免費帶領觀眾遊歷大澳，沿途介紹特色景點，感受大澳文化歷史。

360小小工程師STEM直播工作坊詳情 （一）學做小小工程師

日期：2022年3月30日（星期三）

時間：下午3時至4時

名額：300個

對象：6至12歲學童 （二）了解自然生態

日期：2022年3月31日（星期三）

時間：下午3時至4時

名額：300個

對象：6至12歲學童 報名日期：由即日起至3月27日中午12時正截止

報名方法：按此

責任編輯：區祖飛

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