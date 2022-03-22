【ETF】未來資產新推3隻ETF　包括恒生ESG、元宇宙及電動車主題

未來資產（Global X）新推出3隻ETF已於3月21日上市，分別為Global X恒生ESG ETF （03029） 、Global X元宇宙主題主動型ETF （03006） 及Global X電動車及電池主動型ETF （03139） ，助投資者捕捉ESG及綠色出行等投資主題。

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ESG具跑贏大市潛力

Global X恒生ESG ETF追蹤恒指ESG增強指數，以融合ESG考慮因素的方式，廣泛投資香港股市。這隻ETF透過排除ESG風險評級最高、不符合《聯合國全球契約原則》，或涉及爭議板塊如動力煤、煙草、爭議性武器等的恒生指數成分股，降低自身的ESG風險，而其餘成分股的權重會根據其可持續發展概況進行調整，並將於每個季度重新評估和調整配置。

未來資產指，根據環球的ESG ETF資金流向，愈來愈多投資者注意到在投資組合中納入可持續發展考慮因素的需要，已納入可持續發展因素的指數，同樣顯示出更大的跑贏大市潛力，其中恒指ESG增強指數的3年年化回報率相比恒生指數高出3.4%

未來資產（香港）行政總監李禎鎬表示，未來資產一直努力促進可持續發展，並爲投資者提供符合其價值取向的選擇。

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捕捉綠色出行元宇宙趨勢

李禎鎬又指，預期綠色出行及元宇宙這兩大趨勢，將成爲改變環球經濟體的重大投資主題，新推的主動型ETF讓投資者參與正在發展的高增長主題。

Global X元宇宙主題主動型ETF投資於全球日新月異並推動元宇宙發展的股份，包括活躍在元宇宙平台、元宇宙設備、區塊鏈和數字支付領域的公司。

而Global X電動車及電池主動型ETF主動型ETF，追蹤中國及環球大約25隻成份股，致力把握無人駕駛及電動車行業發展動力帶來的優勢。

責任編輯：李瑩

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