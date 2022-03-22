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【乘客保險】保險公司免費送2萬個九巴專屬乘客保　即日起可於網站登記

保險 16:55 2022/03/22

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YAS微保險宣布聯同九巴（KMB）及忠意保險，為全港市民送出2萬個為期一個月BUS RYDE九巴專屬乘客保，可享高達7,000元乘車意外保障，即日起全港市民可於YAS官方網頁或手機應用程式免費領取。

由即日起至4月22日，18至70歲持香港身份證人士，只需於YAS微保險官方網頁或手機應用程式完成簡單登記程序，便可以即時免費領取1個月BUS RYDE九巴專屬乘客保。保障範圍涵蓋所有九巴營運路綫（K12、K14、K17及K18路綫除外），提供高達2,000元個人財物保障及5,000元意外醫療保障。

若果在乘搭九巴期間不幸遺失財物或遇上盜竊（手提電話、耳機、銀包等），一件失物可獲上限1,000元保障，合共最多2,000元保障。個人財物保障須於事件發生後30天內，於YAS微保險APP填妥網上索償申請表及上載相關文件進行索償。可以就各項保障申請多次索償，直至有關保障達到最高索償總額，而事主須於意外發生後24小時內向警方及九巴報失方可符合申請索償資格。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 保險百科

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