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【美國加息】聯儲局鷹派取態能否全部落實？

個人增值 19:00 2022/03/22

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美國聯儲局主席鮑威爾在3月21日向全美商業經濟學家協會發表的講話中表示，聯儲局必須「迅速」採取行動以達到中性利率，或者可能高於中性利率到更具限制性的水平。景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為美聯儲擔心利率點陣圖實現的後果，這會增加經濟衰退的風險。但聯儲局也希望通過在點陣圖中展望更高、更快的利率路徑，做出更堅定的承諾，進而抑制通脹擔憂，減少如此進取緊縮政策的必要性。

隨着聯儲局變得更加鷹派，近幾個月美國兩年期和十年期國債的收益率大幅收窄。一旦這個收益率變為負數，則可能表明經濟衰退即將來臨，屆時聯儲局是否會像一些聯邦公開市場委員會成員所呼籲的那樣繼續加息存在變數。

發布進取性的點陣圖很容易，在新聞發布會和演說中言辭強硬也很容易。但要實際上在一年內加息七次，第二年加息四次，增加經濟周期結束的風險，難度則大得多。Hooper認為聯儲局不會採取如此激進的措施，Hooper指看到核心通脹即將見頂的原因包括：2022年聯邦政府支出減少、M2貨幣供應減少，還有通脹可以自我調整的事實，因為高物價會降低需求，有助於緩解價格壓力。這並不意味着通脹率會很快降至2%，但它可能很快就會朝着正確的方向發展。

 

責任編輯：陳玉蓮

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