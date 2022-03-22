  • 24°C
香港時間 : 2022322日 (週二) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫支援】SmarTone信諾香港「eDoctor」全球都睇到醫生　視像診症服務半年免費試用

個人增值 18:05 2022/03/22

分享：

疫情為生活帶來新常態，數碼化亦改變了不少港人的生活習慣。疫情下，要外出看醫生實在不是一件容易的事，但在科技發展下有了綫上診症服務。香港流動網絡商SmarTone宣布與信諾集團旗下信諾香港合作，推出「eDoctor」家庭視像診症服務，為身處香港及海外的SmarTone客戶提供靈活醫療保障及嶄新綫上醫療服務。

6個月無限次全球綫上醫療服務

信諾香港與SmarTone將推出一系列多元化優惠，並提供6個月的限時免費試用期，SmarTone 5G客戶可以流動裝置享用信諾香港的各種綫上醫療服務。優惠包括免費享用信諾香港與Teladoc合作的信諾綫上醫療服務，亦提供無限次全球基本醫療或普通科醫生的全球綫上醫療諮詢、全面身體檢查折扣及信諾香港醫療網絡診所的門診優惠，同時亦會免除本地綫上診症的流動數據費用。

信諾香港行政總裁Jonathan Spiers表示，希望為客戶提供負擔到、保障到、及預計到的健康保險服務。透過與SmarTone合作，為SmarTone客戶提供全面健康支援，不論他們身處香港或海外，均可無限次享用應診時間較長的綫上醫療服務。是次為期6個月的限時免費試用「eDoctor」家庭視像診症服務，以全方位的健康解決方案及多元化折扣優惠幫助客戶守護健康。

SmarTone 5G客戶只需透過SmarTone CARE App、指定網頁或到任何一間SmarTone門市，即可登記並享用信諾香港所提供的優惠。登記後，客戶可登入MyCigna HK手機應用程式，使用信諾綫上醫療服務。信諾綫上醫療服務可供多達4人共用同一帳戶，包括一個主要帳戶登記人及3個未滿18歲的附屬帳戶。客戶可在任何地方享用視像診症服務，應診時間更特別延長至香港時間晚上10時。

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
5G 診所 疫情 退休 寬頻 經濟 試用期 AR 財務自由 SmarTone

上一篇文章

撳錯掣低價賣出NFT　損失780萬港元……

下一篇文章

【抗疫支援】嘉里物流夥順豐推藥物配送　上門支援留家傷病患者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ET財智Talk】港股第二季有望反彈？　 滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊 （立即收看）
【ET財智Talk】港股第二季有望反彈？　 滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊 （立即收看）
今日理財筆記 - 有公司扣減職員人工　人工大打7折……
有公司扣減職員人工　人工大打7折……
【網上熱話】打工仔快測為陽性　上網呈報完當唔當有病假紙？
【網上熱話】打工仔快測為陽性　上網呈報完當唔當有病假紙？
【網上熱話】後悔上車？或者總好過從未上車　網民：落錯車仲慘！
【網上熱話】後悔上車？或者總好過從未上車　網民：落錯車仲慘！
【投資展望】俄烏危機致金融市場3大風險
【投資展望】俄烏危機致金融市場3大風險
【抗疫支援】獅子會設10部自助快測抗疫包派發機　滿60歲長者最多可獲2套（附申請方法及連結）
【抗疫支援】獅子會設10部自助快測抗疫包派發機　滿60歲長者最多可獲2套（附申請方法及連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款