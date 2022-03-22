【抗疫支援】SmarTone信諾香港「eDoctor」全球都睇到醫生　視像診症服務半年免費試用

疫情為生活帶來新常態，數碼化亦改變了不少港人的生活習慣。疫情下，要外出看醫生實在不是一件容易的事，但在科技發展下有了綫上診症服務。香港流動網絡商SmarTone宣布與信諾集團旗下信諾香港合作，推出「eDoctor」家庭視像診症服務，為身處香港及海外的SmarTone客戶提供靈活醫療保障及嶄新綫上醫療服務。

6個月無限次全球綫上醫療服務

信諾香港與SmarTone將推出一系列多元化優惠，並提供6個月的限時免費試用期，SmarTone 5G客戶可以流動裝置享用信諾香港的各種綫上醫療服務。優惠包括免費享用信諾香港與Teladoc合作的信諾綫上醫療服務，亦提供無限次全球基本醫療或普通科醫生的全球綫上醫療諮詢、全面身體檢查折扣及信諾香港醫療網絡診所的門診優惠，同時亦會免除本地綫上診症的流動數據費用。

信諾香港行政總裁Jonathan Spiers表示，希望為客戶提供負擔到、保障到、及預計到的健康保險服務。透過與SmarTone合作，為SmarTone客戶提供全面健康支援，不論他們身處香港或海外，均可無限次享用應診時間較長的綫上醫療服務。是次為期6個月的限時免費試用「eDoctor」家庭視像診症服務，以全方位的健康解決方案及多元化折扣優惠幫助客戶守護健康。



SmarTone 5G客戶只需透過SmarTone CARE App、指定網頁或到任何一間SmarTone門市，即可登記並享用信諾香港所提供的優惠。登記後，客戶可登入MyCigna HK手機應用程式，使用信諾綫上醫療服務。信諾綫上醫療服務可供多達4人共用同一帳戶，包括一個主要帳戶登記人及3個未滿18歲的附屬帳戶。客戶可在任何地方享用視像診症服務，應診時間更特別延長至香港時間晚上10時。

責任編輯：陳玉蓮

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