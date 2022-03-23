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【消費優惠】堅信號上海生煎皇外賣優惠　指定生餃低至$2隻

精明消費 10:30 2022/03/23

分享：

堅信號上海生煎皇即日起推出外賣生餃優惠，疫情下要在家準備食物，準備生餃就最好！堅信號生餃有白菜豬肉水餃及韭菜豬肉水餃兩款，16隻生餃只需32元，即平均2元一隻。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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