【消費優惠】堅信號上海生煎皇外賣優惠 指定生餃低至$2隻 精明消費 10:30 2022/03/23 分享： 堅信號上海生煎皇即日起推出外賣生餃優惠，疫情下要在家準備食物，準備生餃就最好！堅信號生餃有白菜豬肉水餃及韭菜豬肉水餃兩款，16隻生餃只需32元，即平均2元一隻。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】運動家精選運動產品折扣 Adidas／Nike低至7折 今日 【消費優惠】運動家精選運動產品折扣 Adidas／Nike低至7折 【消費優惠】莎莎購物優惠最多減$150 另贈$30優惠券 2022/03/22 【消費優惠】莎莎購物優惠最多減$150 另贈$30優惠券 【消費優惠】Pacific Coffee撐DSE考生 指定分店送新冠病毒快測包2盒 2022/03/22 【消費優惠】Pacific Coffee撐DSE考生 指定分店送新冠病毒快測包2盒 【消費優惠】海馬牌慶祝世界睡眠日 床褥梳化枕頭低至6折 2022/03/21 【消費優惠】海馬牌慶祝世界睡眠日 床褥梳化枕頭低至6折 【消費優惠】GODIVA x foodpanda mall限定優惠 黑朱古力奶昔買一送一 2022/03/21 【消費優惠】GODIVA x foodpanda mall限定優惠 黑朱古力奶昔買一送一 付款優惠 飲食優惠 著數優惠