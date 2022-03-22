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【網上熱話】美國男買跨期彩票中7000萬　設信託分30年領每年可得逾150萬

個人增值 18:55 2022/03/22

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如果你買了彩票，你會記得定時核對彩票嗎？

美國俄勒岡州一名男子Wilbur Brown於去年平安夜前夕與朋友Moose Lodge於旅館聚會，並學朋友購買了一張25美元的彩票，彩票為限定的「Megabucks彩券26期」彩票，即是一張橫跨聖誕節至今年2月19日之間連續26期的彩票。購買後選擇了15、33、34、40、42及47這6個數，然後就隨便將彩票塞進銀包。最初Brown有定期核對彩票號碼，不過後來就忘記，沒有再檢查彩票。

事隔3個月，Brown才想起彩票存根，當他去核對彩票時才驚覺自己中頭獎890萬美元（約6,966萬港元）。根據俄勒岡州彩票網站上顯示，贏得頭獎的機率約是613萬分之一。

最後Brown為獎金設立了一個信託基金，並將獎金選擇分30年領取，每年除稅後會獲得一張超過20萬美元（約156萬港元）的支票，直至獎金發放完畢。而售賣彩票的旅館亦可獲得8.9萬美元的頭獎作為零售商銷售獎金

【美國男3年中2次彩票頭獎贏1.5億 笑言上次獎金還沒花完：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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