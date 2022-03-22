【品味投資】蘇富比邵逸夫爵士收藏品拍賣　首度推陳逸飛「夜宴」

香港蘇富比宣布將於4月下旬的春季拍賣中，拍賣邵逸夫爵士之藏品，橫跨現代藝術、中國書畫以及翠玉珍品，當中首推陳逸飛的世紀鉅作「夜宴」，以及東南亞油畫大師鐘泗賓及勒邁耶合共5幅精品。而是次春季邵氏收藏的拍賣收益更將撥捐邵氏基金會，支持該機構之慈善項目。

蘇富比指，這5幅現代藝術作品釋出拍場，所呈現的不僅是邵爵士的非凡品味，更蘊含一代影業巨人背後的歷史份量，堪稱近年亞洲最重要之單一藏家收藏系列。

邵爵士於1992年以近200萬投得「夜宴」

領銜是次收藏專輯的是中國現代藝術傳奇人物陳逸飛之畫作「夜宴」。陳逸飛的藝術軌跡始於中國而遍及全球，「夜宴」完成後翌年，便登上1992年香港拍賣圖錄封面，並被邵逸夫爵士以近200萬港元高價投得，不僅打破藝術家拍賣紀錄，更創下當年中國油畫拍賣的最高紀錄。陳逸飛筆下的經典鉅作，已進入多家國家級博物館、重要私人美術館與機構典藏。

除了這一幅作品外，近現代名家書畫部分，包括林風眠的「風景」，估價為150萬至300萬港元。亦有張大千「水殿風來暗香滿」，估價為300萬至500萬港元。此外，范曾寫人物一幀，乃直接寫贈邵逸夫爵士，足誌藝緣。

■香港蘇富比2022年春季精選邵氏藏品■

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責任編輯：區祖飛

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