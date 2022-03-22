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【人民幣定存】7日人民幣定存比較　2銀行年息高達13.88厘

15:30 2022/03/22

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在岸人民幣昨收報6.3588兌每美元，較上一交易日漲53個基點。交易員指出，人民幣滙率彈性或將上升，需關注資金流對滙價的影響及美聯儲局官員的措辭，中美息差仍有進一步收窄傾向。雖然未知人民幣走勢如何，但有不少銀行都推出高息7日人幣定存計劃，有銀行年息高達13.88厘！

【ZA Bank減活期年息至0.31% 存30萬每年少賺$180：按此

■7日人民幣定存比較，邊間年息高達13.88厘？■

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比較7日人幣定存，南商及富邦銀行年息皆為13.88厘，但前者起存額較低，只需等值1,000港元或3萬港元；後者則需等值10萬港元。不過，兩者優惠利率期限各有不同，南商優惠至4月29日；富邦銀行優惠則至本年底。

至於恒生銀行年息雖稍遜南商及富邦，但亦達13厘，且入場門檻只需等值1萬港元，上限200萬港元，優惠至3月底。而集友銀行的年息為12.5厘，入場門檻為等值5萬港元，惟存戶需把港元兌換成人幣；信銀國際年息為12厘，起存額為等值1萬港元，優惠至3月底。

值得注意的是，上述高息7日定存計劃，大多要求存戶把指定外幣兌換成人民幣，存戶需注意箇中滙兌風險。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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