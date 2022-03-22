【虛擬銀行】台港VB大作戰　上客百萬目標實唔實際？　幾時收支平衡先合理？

上期專欄講咗台灣第三家（亦係暫時最後一家）「純網銀」將來銀行喺延期超過一年之後，宣布將會喺今年3月尾正式公眾營業，仲揚言要：「2年內衝出百萬用戶，4年內達成損益兩平」㖭！

大家都知台灣人口遠遠多過香港，大概有2,350萬人，即係香港3倍多少少，咁簡單數學嚟睇「衝出百萬用戶」的確比香港容易少少嘅，不過最好方法當然係睇睇已經營業差唔多一年嘅2家台灣VB同業「樂天銀行」同「Line Bank」嘅經營情況，只有3家VB嘅台灣，會唔會比有8家VB競爭嘅香港好撈啲呢？

9個月創出73萬客戶，Line Bank完勝樂天銀行

根據台灣金管局2021年底嘅數據，雖然樂天銀行要比Line Bank早3個月開張，但係經營咗接近12個月嘅樂天銀行無論存款、貸款、存戶數目都要遠遜於只經營咗9個月嘅Line Bank，其中最誇張嘅係Line Bank喺9月之內已狂掃73萬戶，完勝樂天銀行嘅6.7萬，亦勁過晒香港所有VB同業喇！

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Line Bank狂掃73萬客，除咗因為台灣人人都有嘅Line之外，亦因為有超好康嘅消費優惠，例如Line金融卡可以攞到國內消費3%回贈，特定場景有高達18%回贈哦！

呢個回贈額喺台灣應該屬於核彈級喇，台灣渣打Simply Cash卡加埋Priority banking先得2%，𠵱家你肯交低張身份證開Line Bank就有3%，啲公仔仲要咁可愛，梗係搶到爆啦。

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樂天銀行客戶質素之高，香港同業都莫塵莫及

咁樂天都唔係一無事處嘅，除咗蝕得比較少，平均存戶結餘有足足9.4萬新台幣，即係25,800港元。

25,800港元呢個數都幾勁，大家首先可以比較吓自己放咗幾多錢喺VB就知呢個數一啲都唔少嘢，如果用香港VB開戶數一哥ZA Bank做比較，喺2021年8月開業大概1年半之際，ZA Bank宣布客戶數突破40萬、存款規模約60億，即係平均存款「只有」15,000港元㗎咋！

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仲有仲有，台灣生活指數遠低過香港（信義區嗰個啲市中心例外啦吓）， 喺台灣94,000新台幣要好使過喺香港使25,800港元吧，而香港人又的確比台灣人有錢，所以都幾犀利的。

不過暫時只得唔夠70,000戶，咁嘅數目絕對唔足以支撐銀行營運，一定要想辦法做大啲個Customer base先得喇。

【3家台灣虛銀 樂天銀行、Line Bank、將來銀行的特色：按此】

Line Bank貸款9個月做10億港元，成績都唔錯㗎！

睇番Line Bank貸款數字，2021年底錄到近36億新台幣貸款額，折合近10億港元，香港嘅情況又如何呢？

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如果攞ZA Bank同天星銀行2021年6月底嘅年報做比較，呢兩間銀行喺經營一年之後，貸款額分別係13.6億同8億左右，所以話Line Bank 9個月時間做到10億貸款都真係幾勁。

要睇銀行營利能力，除咗個貸款要大，個存款額都不能拋離太多，如果存款遠遠高於貸款，就會出現資金過剩、白花利息嘅問題喇。睇返各家銀行嘅貸存比率，ZA Bank同大概係17%，稍稍高於Line Bank嘅15.3%，而天星就因為存款較少，貸存比率有成36%，明顯比兩家同業都優秀好多。

不過咁講，36%好似叻過對手好多咁，但仍然同理想水平差得好遠，一般商業銀行客戶貸存比率超過70%係好正常的，所以諸位仍要繼續努力喇。

燒錢之路一樣遙遙無期吧？

最後同大家睇埋蝕錢嘅情況，樂天銀行全年蝕5.6億新台幣，折合1.54億港元；Line Bank全年蝕咗超過17億新台幣，折合4.77億港元。哇，都唔少錢喎！

睇返香港情況，ZA Bank 2021年6月底頭半年蝕咗2.78億港元，天星就叻啲，半年「只係」蝕咗1.32億港元，賺錢真係唔係咁易架。

咁全年又點呢？2021年全年數字就未睇到，不過繼續蝕錢都好正常吧。早前Mox就話目標係3至4年內收支平衡，咁即係唔好話今年，係出年都唔打算可以Breakeven，都係繼續努力拼業績，之後先再講賺錢啦。

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【德國虛銀N26 Bank有咩特別？ 香港呢間虛銀都有佢嘅影子：按此】

「2年內衝出百萬用戶，4年內達成損益兩平」可行嗎？

最後返嚟將來銀行，到底「2年內衝出百萬用戶，4年內達成損益兩平」係咪實際呢？

將來銀行個Potential customer base其實都唔細，中華電信、兆豐金、新光、全聯都有最少9.9%股份，股東背景集電訊、金融、零售嘅於一身（有少少Mox + livi咁樣嘅影子呢），大家可以幻想到呢個股東配搭嘅影響力啦。

至於係咪真係可以「衝出百萬用戶」，Line Bank可能多幾個月就可以達標，而樂天銀行就未來3年都唔太可能，所以係咪可以「衝出百萬用戶」就要睇將來銀行有咩好爆嘅Product攞出嚟吸引大家開戶喇，暫時就只係知道有自定號碼，咁係未夠個噃。

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至於4年內收支平衡，呢個就好可能同開戶數係有啲衝突的，睇返香港嘅例子，各間VB因為未能夠好好將存戶嘅錢拆出去，都紛紛減息，但求留戶不留錢，都幾搞笑的。

收支平衡嘛，就係收入大過支出，即係最基本要利息收入要大過利息支出，先有可能畀得起燈油火蠟人工租金，當貸款都未做得起，吸咁多存款番嚟谷大自己個利息支出為咩呢？

所以我經常都話，香港8間VB入面短期最可能達到收支平衡嘅，我嘅愚見認係PAOB都幾有機會跑出，專心做好中小企，低調行事，唔吸多餘嘅存款，未嘗唔係一條聰明嘅出路哦。

至於將來銀行可唔可以又上客、又返數呢？又睇吓半年後有咩驚喜畀我哋啦。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (164) — 台灣 VB 一年談 — 樂天銀行同 Line Bank 經營情況如何呢？同香港比較係快定慢呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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