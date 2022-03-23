【消費優惠】Open Oyster堂食生蠔半價　持長者咭／樂悠咭惠顧一粥麵送免費熱飲

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Open Oyster：堂食生蠔半價

由即日起至4月20日，Open Oyster推出堂食生蠔半價、全日外賣自取全單7折優惠。

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營業時間：中午12時至晚上9時

地址：尖東南洋中心地下G54-59號舖

2. 一粥麵：持長者咭／樂悠咭惠顧送免費熱飲

現時只要到一粥麵惠顧任何套餐／單點主食，以長者八達通／樂悠咭付款，或向職員出示長者咭，即送免費熱飲一杯。優惠適用於早餐、午餐或茶餐。如使用長者咭，只限持咭人享用此優惠。

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3. euro go go：外賣自取半價加購蒜蓉包

由即日起至4月3日期間，凡於euro go go以外賣自取方式惠顧任何食品，即可以半價加購蒜蓉包或芝士蒜蓉包。每位限加購兩客，優惠適用於早上11時起，只限外賣自取。限時優惠產品數量有限，售完即止。

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最新營業時間安排

撰文：hket小編

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