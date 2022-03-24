Loewe聯乘山系品牌On　推最強高檔山系限量行山鞋

曾幾何時，山系服裝難登大雅之堂，只是大家用來上山下海走出郊野的功能服，直至日本時裝設計師Junya Watanabe約10年前嘗試將山系服裝高級化後，一切變得不同。時至今日，幾乎每個高檔時裝品牌就算沒有明言有著自己的山系系列，都會偶爾與山系品牌聯乘，例如Gucci X The North Face便是好例子。

▲ 是次聯乘系列本地的代言人找來歌手馮允謙（右）和他的孖生哥哥馮重謙（左）。（圖片品牌提供）

當然Loewe亦不遑多讓，在品牌的創作總監Jonathan Anderson執掌下，數年前起亦推出一個名為Eye/LOEWE/Nature的山系服飾系列，而來到今個春夏意猶未盡，索性夥拍戶外品牌On來一個男女裝的聯乘合作。

▲ 限時Pop-up shop在中環置地廣場地庫的BELOWGROUND。（圖片品牌提供）

▲ Cloudventure尼龍跑鞋的鞋面有漸變顏色印花和獨家的Missiongrip大理石紋橡膠鞋底。（$3,300/圖片品牌提供）

這個山系合作顏色以卡其、橙和藍色為主調，項目亦是大家意料之內的防水風褸、能夠自行調節溫度的Performance-T tee和越野跑鞋等，而為了展現比普通戶外服裝更高檔的一面，將人手染色的絞染技術用於服裝上，令服裝出現漂亮的漸變效果。

▲ 印上Loewe Anagram和On商標的parka大褸，半高領、抽繩衣領和可調節的連帽設計，衫背面有拉鏈開叉等細節。（$10,850/圖片品牌提供）

▲ Cloudrock 尼龍登山靴採用再生聚酯纖維帆布和再生聚酯纖維網布製成，配合Flexlock鞋帶系統和鞋面有著防風防水膜，大家捨不捨得穿上它去登山涉水？（$3,950/圖片品牌提供）

▲ 漸變顏色tee無縫拼接設計，同時應用防潮透氣速乾面料。（$2,300/圖片品牌提供）

至於有男女裝尺碼提供的越野跑鞋，Loewe用上OC的Cloudventure和Cloudrock型號，當中應用專利物料MissiongripTM橡膠鞋底和Speedboard中底，加上鞋面由回收聚酯纖維和手工壓製大理石紋鞋底等，令這兩款越野跑鞋一推出立即成為整個系列的焦點所在。

Loewe X On 限時Pop-up店

日期：即日起至28/3

地點：中環置地廣場地庫BELOWGROUND