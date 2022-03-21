【抗疫支援】獅子會設10部自助快測抗疫包派發機　滿60歲長者最多可獲2套（附申請方法及連結）

在第5波疫情下，快速抗原測試包成為了大家自我檢測和防疫的工具，以識別出患者。除了多個機構和慈善團體早前陸續派發測試包予有需要的社區人士外，有機構於港九新界設置10部自助快速檢測抗疫包派發機，向60歲以上人士提供共6萬套快速檢測包，並於昨日開始陸續投入服務。馬上睇下邊個地點有得派啦！

國際獅子總會中國港澳303區（獅子會）上月發起「社區服務 全民齊心抗疫月」行動，其中「自助快速檢測抗疫包派發機」計劃，將於全港設置10部自助快速檢測抗疫包派發機，向60歲以上長者免費領取快速檢測包，首階段將派發6萬套。

合資格的人士須透過此連結進行網上登記，輸入長者咭或樂悠卡編號及電話號碼，並選擇領取日期及地點。成功登記後，會收到短訊確認，憑短訊內二維碼提取最多2套快速檢測包，每張長者咭或樂悠卡只限登記1次。

獅子會「自助快速檢測抗疫包派發機」計劃地點 翠林街市（將軍澳翠林商場）

海達街市（深水埗深旺道海達邨）

欣田街市（屯門欣田邨）

屏欣街市（天水圍屏欣苑）

洪褔街市（元朗洪水橋洪福商場）

​​​​​​中環街市地下（德輔道中80號）

香港大學站（C出口閘機外）

西營盤站（A出口閘機外）

大窩口站（A出口閘機外）

大水坑站（閘機內近洗手間旁）

責任編輯：區祖飛

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