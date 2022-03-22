【政府統計】僱員月入中位數按年升300元達1.87萬　邊行最搵錢？

政府統計處今日公布2021年5月至6月本港僱員的每月入息中位數及工時調查結果，去年工資中位數為18,700元，比2020年同期的18,400元高1.6%，反映僱員每月工資兩年間都有增長。

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如按行業劃分，教育及公共行政類（不包括政府）的月入中位數最高，達30,200，比去年升0.7%。其次是金融保險業，中位數為29,300，比去年多2.4%。電力及燃氣供應、污水處理、廢棄物管理及污染防治活動每月工資中位數排第三，有28,300元，升幅達1.1%。最低為物業管理、保安及清潔服務，工資中位數13,000，與上年同期比較亦沒有增長。

另外，資訊及通訊、金融及保險、餐飲服務、雜項活動（包括安老院舍、洗滌及乾洗服務、理髮及其他個人服務、速遞、食品處理及生產）月入工資中位數有最大升幅，分別比去年同期高2.5%、2.4%、2.2%及2.2%。

至於每小時工資中位數為75.7元，比2020年同期的74.4元高1.8%。而男性僱員每小時工資中位數又比女性僱員高，分別是84.4元及66.9元，高出17.5元。35歲至44歲的僱員每小時工資中位數最高，達85.3元，其次為25歲至34歲的僱員，有78.9元。不過物業管理、保安及清潔服務、雜項活動、餐飲服務、零售等行業其時薪中位數仍低於整體，分別是47.1元、52.4元、53元、及53.7元。

責任編輯：嚴熹曼

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