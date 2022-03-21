【投資展望】俄烏危機致金融市場3大風險

國際局勢緊張，對能源轉型這個市場趨勢有何影響？施羅德投資環球資源股投資組合經理Alexander Monk、環球資源股票主管Mark Lacey及環球資源股投資組合經理Felix Odey發表投資展望，認為能源轉型股票投資以及更廣泛的金融市場將面臨三大風險。

風險一：能源及原材料價格上升導致通脹

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，環球通脹已處於數十年高位，特別是能源價格。鑑於俄羅斯在世界石油及天然氣供應市場佔據較大份額（分別為約12%及約17%），目前的局勢對能源供應造成明顯風險。受相關擔憂影響，近期歐洲石油、天然氣及電力價格持續大幅上升。

與此同時，俄羅斯是鉑族金屬 (PGM) 及農產品的主要供應國。俄羅斯的產能亦與許多工業價值鏈環環相扣。俄烏衝突以及西方國家實施的相關制裁升級或會帶來龐大的通脹壓力。歐洲通脹壓力進一步升溫及供應鏈限制或會令企業盈利持續受壓。

風險二：通脹引申的經濟後果



通脹的潛在經濟後果，當中包括金融環境緊縮、能源價格上升、潛在工資增長，以及這些因素對經濟增長的影響。從過往經驗所得，經濟增長有可能會因為能源短缺及衝突推升能源價格而大幅放緩。這種經濟放緩的風險早在烏克蘭局勢升級前已經存在，現在的風險無疑比之前更高。

風險三：股票或會遭到拋售

最後一項風險是投資者的風險胃納轉變愈趨普遍，繼而引發更廣泛的股市拋售。在世界各地股票基金經歷一段強勁資金流入的時期後，資金或會因此從股市流出，並隨着投資者尋求避險資產而重新流入債券市場。

事實上，這些數據有可能會被更顯著的通脹風險抵銷。現時供應鏈受干擾的情況仍然持續，新的需求和項目亦要假以時日才會恢復。

責任編輯：陳玉蓮

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