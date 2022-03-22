【消費優惠】莎莎購物優惠最多減$150 另贈$30優惠券 精明消費 10:30 2022/03/22 分享： 莎莎香港推出購物優惠，由即日至3月23日，於門市單一發票計購物滿300元即減30元；滿600元即減70元；滿900元即減100元；滿1,300元更可即減150元！購物更會額外送一張票尾30元的優惠券，可於下次購物滿300元時即可使用，會員消費亦可以繼續享有95折優惠。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Mono Mono精選零食家品傢俬限定優惠 Living Plaza產品買5送1 今日 【消費優惠】Mono Mono精選零食家品傢俬限定優惠 Living Plaza產品買5送1 【消費優惠】Now E「10套電影通行證」優惠 最平$228任揀150套戲 今日 【消費優惠】Now E「10套電影通行證」優惠 最平$228任揀150套戲 【消費優惠】堅信號上海生煎皇外賣優惠 指定生餃低至$2隻 2022/03/23 【消費優惠】堅信號上海生煎皇外賣優惠 指定生餃低至$2隻 【消費優惠】運動家精選運動產品折扣 Adidas／Nike低至7折 2022/03/23 【消費優惠】運動家精選運動產品折扣 Adidas／Nike低至7折 【消費優惠】Pacific Coffee撐DSE考生 指定分店送新冠病毒快測包2盒 2022/03/22 【消費優惠】Pacific Coffee撐DSE考生 指定分店送新冠病毒快測包2盒 付款優惠 著數優惠 莎莎 香港