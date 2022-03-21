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【職場增值】AWS推2項免費雲端入門培訓　助初學者建就業基礎

個人增值 18:05 2022/03/21

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Amazon Web Services（AWS）現時提供超過200種功能全面的雲端服務，包括運算、虛擬和擴增實境（VR和AR）等。AWS宣布推出2項全新的免費培訓計劃，分別是「AWS Cloud Quest：雲端工作者」和「AWS Educate」計劃，以趣味和互動的形式協助參加者輕鬆展開雲端運算的學習之旅。

3D角色扮演遊戲式學習體驗

「AWS Cloud Quest：雲端工作者」提供3D角色扮演的遊戲式學習體驗課程，適合剛投身職場或剛接觸雲端運算的成年人士，以在虛擬城市中擊落無人機並收集寶石來完成任務，並在過程中學習雲端運算基礎概念。遊戲形式包括影片、測驗，以及模擬現實商業場景的實踐練習。在整個冒險之旅中，學生可以透過探索AWS在運算、儲存、數據庫、安全等技術領域的核心服務，瞭解雲端運算的概念並建構基礎的雲端運算解決方案。

實踐實驗室助建立未來就業基礎

全新升級版的AWS Educate計劃，專為在校學生、職業培訓學員等尚未接觸雲端，但有意主動學習雲端技術的人士而設，協助他們為未來就業建立基礎。不僅添加了新課程和實踐實驗室，亦簡化了註冊要求，讓任何年滿13歲的人士參與計劃。AWS Educate計劃提供數百小時且可以自定學習進度的免費培訓和資源，其中包括50多個課程和AWS Management Console中的10個實踐實驗室，學生可於完成學習後練習其所學技能。

對於有意獲得業界認可證書的學生而言，「AWS Cloud Quest：雲端工作者」課程還可助其輕鬆備戰AWS雲端工作者認證考試。若果想了解更多課程內容，可以瀏覽AWS網頁

■「AWS Cloud Quest：雲端工作者」相片■

    點擊圖片放大

 

 

責任編輯：區祖飛

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