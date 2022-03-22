【幸福指數】全球幸福指數2022　芬蘭蟬聯世一港排名81　港人熱門移民地排名又係點？

3月20日是國際幸福日，聯合國發布2022年的全球幸福指數排行榜。芬蘭連續5年蟬聯最快樂國家，丹麥及冰島亦緊隨其後，分別排第二及第三，而香港排名81，而中國排名72。近年不少港人移民外地，邊個熱門移民國家及地區排名最高？

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芬蘭連續5年蟬聯世一

國際幸福報告綜合蓋洛普世界調查，按國民GDP水平、預期壽命、生活自由、社會援助等各項因素，得出幸福指數水平。2022年報告重點回顧及評估全球在面對新冠疫情的表現，並為未來福祉作出規劃。

■最幸福國家首10位■

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在146個國家及地區排名中，北歐國家芬蘭、丹麥及冰島位列前三。亞洲方面，台灣排第26，新加坡排第27，日本排第54，南韓排第59，泰國排第61，馬來西亞排第70，中國排第72，香港排第81。至於港人熱門移居地，排名又係點？

■邊個港人熱門移民地排名最高？■

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而排名最低的國家及地區，則被稱為「最悲慘國家」，分別是飽受戰亂的阿富汗，正面臨經濟崩潰的黎巴嫩和津巴布韋，分別排名最後、尾二及尾三。

責任編輯：李瑩

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