  • 22°C
香港時間 : 2022321日 (週一) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【NFT】EtherRock收藏家「擺烏龍」？　誤將過百萬美元NFT以不足1美仙售出

18:20 2022/03/21

分享：

非同質化代幣（NFT）近期深受熱捧，不少NFT索價數十萬元至過百萬元不等，看中具潛力的NFT隨時聲價十倍，一朝致富。不過，早前竟有人「擺烏龍」，把原本價值逾100萬美元的EtherRock，以0.0012美元的價格出售，一上架隨即售罄。

根據《vice》報道，有EtherRock收藏家在twitter發文指，自己誤將EtherRock#44以444 wei（約0.0012美元）出售，而非444 eth（約120萬美元）。有機器人帳戶隨即以低價買走，而事主其後發現該NFT以234 eth（約66萬美元）出售。

    點擊圖片放大

事主其後有聯絡買家，希望可以取消交易，但並未收到回覆。不過，有部分網民就質疑事件的真確性。

EtherRock是一個有4年歷史的NFT項目，該系列合共有100張卡通岩石的圖像，每張圖的顏色有少許分別，而EtherRock去年價格急升。根據《CNBC》報道，去年8月的時候，其中一張EtherRock曾以400 eth（約130萬美元）售出。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【品味投資】于貝爾·德·紀梵希首批珍藏拍賣　青銅雕塑「行走的女人」最高估價2.5億
今日
【品味投資】于貝爾·德·紀梵希首批珍藏拍賣　青銅雕塑「行走的女人」最高估價2.5億
【NFT】周星馳都涉足NFT？　星爺周六現身Discord與網民玩你問我答（附參加方法）
2022/03/18
【NFT】周星馳都涉足NFT？　星爺周六現身Discord與網民玩你問我答（附參加方法）
【品味投資】愛彼皇家橡樹50周年主題拍賣　史上第2枚最高估價332萬
2022/03/18
【品味投資】愛彼皇家橡樹50周年主題拍賣　史上第2枚最高估價332萬
【NFT】余文樂NFT創世界紀錄　預售2小時衝OpenSea熱賣首位　拍賣底價升至4萬
2022/03/18
【NFT】余文樂NFT創世界紀錄　預售2小時衝OpenSea熱賣首位　拍賣底價升至4萬
【NFT】Joan Cornellà首推NFT作品　5,555枚頭像4月荷蘭式拍賣發售（附取得白名單方法）
2022/03/16
【NFT】Joan Cornellà首推NFT作品　5,555枚頭像4月荷蘭式拍賣發售（附取得白名單方法）
另類投資 NFT Twitter

下一篇文章

【抗疫基金】臨時失業支援下周三開始申請　新一輪保就業每名員工補貼8000元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【1萬元消費券】已退回或遺失八達通　更改登記資料要點做？（附更改資料方法及詳情）
【1萬元消費券】已退回或遺失八達通　更改登記資料要點做？（附更改資料方法及詳情）
【抗疫基金】臨時失業支援下周三開始申請　新一輪保就業每名員工補貼8000元
【抗疫基金】臨時失業支援下周三開始申請　新一輪保就業每名員工補貼8000元
【第六輪抗疫基金】各行業人員個人申請政府補助金資格／方法一覽
【第六輪抗疫基金】各行業人員個人申請政府補助金資格／方法一覽
【港元定存】港銀爆加息搶存戰　3個月港元定存邊間最高息？
【港元定存】港銀爆加息搶存戰　3個月港元定存邊間最高息？
【抗疫支援】確診者符合3大條件　可申領5000元津貼（申請資格及方法一覽）
【抗疫支援】確診者符合3大條件　可申領5000元津貼（申請資格及方法一覽）
【NFT】周星馳都涉足NFT？　星爺周六現身Discord與網民玩你問我答（附參加方法）
【NFT】周星馳都涉足NFT？　星爺周六現身Discord與網民玩你問我答（附參加方法）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款