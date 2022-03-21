【NFT】EtherRock收藏家「擺烏龍」？　誤將過百萬美元NFT以不足1美仙售出

非同質化代幣（NFT）近期深受熱捧，不少NFT索價數十萬元至過百萬元不等，看中具潛力的NFT隨時聲價十倍，一朝致富。不過，早前竟有人「擺烏龍」，把原本價值逾100萬美元的 EtherRock ，以0.0012美元的價格出售，一上架隨即售罄。

根據《vice》報道，有 EtherRock收藏家在twitter發文指，自己誤將 Ether R ock#44以444 wei（約0.0012美元）出售，而非444 eth（約120萬美元）。有機器人帳戶隨即以低價買走，而事主其後發現該NFT以234 eth（約66萬美元）出售。

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事主其後有聯絡買家，希望可以取消交易，但並未收到回覆。不過，有部分網民就質疑事件的真確性。

EtherRock是一個有4年歷史的NFT項目，該系列合共有100張卡通岩石的圖像，每張圖的顏色有少許分別，而EtherRock去年價格急升。根據《CNBC》報道，去年8月的時候，其中一張 EtherRock 曾以400 eth（約130萬美元）售出。

責任編輯：曹佩鈞

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