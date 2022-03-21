【品味投資】于貝爾·德·紀梵希首批珍藏拍賣　青銅雕塑「行走的女人」最高估價2.5億

佳士得將於6月14至17日在巴黎舉行于貝爾·德·紀梵希（Hubert de Givenchy）珍藏拍賣，並會在3月起於全球多個城市舉行預展。這批珍藏帶來逾1,200件來自17至20世紀的珍品，當中近800件為法國和歐洲家具，包括從法國攝政時期到新古典主義時期及以後的多件古典家具傑作。

踏進紀梵希與菲利普·維納特（Philippe Venet）位於巴黎Rue de Grenelle家中的前廳，便能看到阿爾伯托·賈克梅蒂（Alberto Giacometti）（1901-1966）創作的青銅雕塑「行走的女人」。此作品於1932年至1936年的超現實主義時期製作最初的石膏版本，而是次拍賣的銅像則是由Fiorini鑄造廠於1955年鑄造的首批作品之一，估價為2,000萬至3,000萬歐元（約1.7億至2.5億港元）。在完成此作原版後，阿爾伯托·賈克梅蒂直到戰後才回歸到行走人物的主題，而此主題亦見證了他的成熟風格。

重溫紀梵希古典布置風格

於1700年代左右製作的青銅像「酒神巴克斯」，最能彰顯紀梵希的夢想。此青銅像在2012 年，獲納入佳士得為紀梵希舉行的展覽之中，主題為「吉拉東的藝廊」。這尊「酒神巴克斯」很可能是單次鑄造而成，原來應是吉拉東為凡爾賽宮庭院構想的阿波羅浴場中心人物雕像之一。這件雕塑將會連同路易十四時期底座一同拍賣，印證紀梵希對這個黃金時代的鑑賞品味。這尊「酒神巴克斯」估價為150萬至250萬歐元（約1,295萬至2,158萬港元）。

全球巡展 美國

地區：棕櫚灘

日期：3月5至26日

地區：紐約

日期：4月8至13日

地區：洛杉磯

日期：4月27至29日 亞洲

地區：香港

日期：5月23至27日

活動：展出主要精選作品 巴黎

日期：6月8至15日

活動：展出整個于貝爾·德·紀梵希珍藏

■于貝爾·德·紀梵希珍藏拍賣首批焦點拍品■

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責任編輯：區祖飛

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