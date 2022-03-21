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【加密貨幣】南韓專家倡為ICO提供白皮書　保障投資者免墜代幣詐騙陷阱

博客 14:40 2022/03/21

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比特幣和以太幣上周於FOMC利率政策會議結果之前價格窄幅盤整。一如市場預期，美國聯儲局加息0.25厘。美聯儲主席鮑威爾表示美國經濟非常強勁，可以應對收緊政策。比特幣價格於結果發布後上周四保持於41,000美元以上。Solana和Avalanche等另類幣上漲並跑贏比特幣，一周分別上升9.5%和25.1%，反映市場增加風險偏好。比特幣於周一報41,246美元，一周上升6.2%；以太幣一周上升11.3%，周一報2,863美元。

【拜登簽加密貨幣行政命令　促進負責任創新發展：按此

南韓數字資產專家於上周四聚集在國民議會，討論當選總統尹錫悅的加密競選承諾，其中包括恢復首次代幣發行Initial Coin Offering（ICO）的計劃。南韓加密貨幣交易所巨頭Upbit投資者保護中心負責人Lee Hae-boong建議政府為ICO提供白皮書範本，以保護投資者免遭受代幣詐騙。韓國資本市場研究所研究員Kim Kab-lae強調白皮書應以韓文編寫，以供投資者有足夠資訊做出投資決定。

首次代幣發行（ICO）亦稱首次代幣發售，是用區塊鏈把使用權限和加密貨幣合二為一，來為開發、維護、交換相關產品或者服務的項目進行融資的方式。ICO則主要被用作籌款機制，允許公司為非常早期的項目集資，而購買此代幣的投資者並不會同時購買此公司的所有權。而同時公司也會草擬一份白皮書（White paper），內裡會列明其業務模式、集資目的及用途、和投資人可能獲得的回報。ICO、加密貨幣屬高風險產品，絕對不是每個人都適合參與，如果未能全面充分了解其性質、風險、運作及交易方法，切勿跟風投資。而在評估白皮書時，對區塊鏈概念的基本理解亦是必須的。投資一定要做足功課，評估自己可以承受風險程度，慎防投資騙局。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報10302點，一周上升7.5%；ix比特幣指數報9956點，一周上升6.1%；ix以太幣指數報24590點，一周上升11.2%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 10302 +7.5%（+722）
ix比特幣指數 9956 +6.1%（+573）
ix以太幣指數 24590 +11.2%（+2481）
*截至2022年3月21日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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