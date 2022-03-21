【投資觀點】高油價加劇滯脹風險　各國或加速能源轉型增供應

受俄烏戰爭地緣政治影響，近期國際大宗商品大幅波動，原油價格創近14年新高，其後雖隨俄烏局勢變化而回調，但仍相對企於高位，令人擔憂可能進一步刺激美歐本已高居不下的通脹，繼而影響美歐央行利率政策步伐，以及衝擊各行各業和環球經濟增長。不過，會否出現市場不願見到的滯脹（經濟增長減弱兼通脹加劇），甚或衰退風險則未可料。

歷次戰爭推升油價 引發經濟倒退



事實上，國際油價大波動往往牽涉地緣政治衝突。綜觀歷史上的三次石油危機，期間均導致油價暴漲，美國經濟出現衰退而拖累全球，例如70年代初的第4次中東戰爭，以及80年代的兩伊戰爭，美國均陷入大通脹致使經濟深度衰退。而起源於90年代的海灣戰爭，油價亦急速飛升，美國經濟同樣陷入衰退，所受的影響程度及時間雖都不及前兩次，但可以看出歷次地區性戰爭都推升油價及連鎖反應下的通脹，終導致環球廣泛性的經濟倒退是共通的，今次俄烏戰爭對環球經濟的衝擊會否是例外呢？大家則要拭目以待了。

【景順：能源供應衝擊加劇通脹 保持資產多元化應對危機：按此】



美英能源制裁俄國 產油國短期難增產



今趟國際油價突然飆升波動，當中難免有市場趁機炒作因素，坊間有批評指美英能源制裁俄國是象徵式門面功夫，因為美英進口俄油比例不高，況且是延後執行，沒有多大殺傷力。可是，國際原油供需本來就呈現有些失衡狀態，走勢處在上升軌道持續上移，若從2020年全球爆發疫情看，當年癱瘓了經濟活動而跌至每桶20美元水平的低位，甚至歷史上首次出現了油價負數！但其後隨着去年經濟漸漸復甦而反覆上揚。單是今年以來，國際油價一度飆升約6成，今月上旬布蘭特期油盤中更迫近140美元，而紐約期油亦一度突破130美元，上周五亦高企於百美元關口以上，有投行預計，倘情況惡化，油價可能突破每桶200美元。



美國面對窘境，一方面要求油組增產，但似乎僅能獲得個別油國敷衍式回應，口惠實不至而未有實質行動，況且高油價對這些產油國的收益更為有利，不再像往昔唯唯諾諾聽從美國，甚至2020年沙特更曾與美國頁岩油企業大打割喉式價格戰呢。另一方面，所謂美對伊朗及委內瑞拉解除制裁換取增產也沒有多大眉目，各方的政治代價也高。就算美國不假外求，境內原油開採商或頁岩油企業以當前油價計算雖有利可圖，但對未來美國綠能政策的戒心未消，而提升產能也非一蹴而就，相信短期也難以彌補一旦落實全面制裁俄油的缺口，看來國際油價或會持續高位震動，影響所及相信通脹短期也難以明顯降溫。

【俄烏衝突局勢尚不明朗 對亞洲邊個行業影響最大？：按此】

能源價格攀升 全球滯脹風險升溫



看看當前，美國2月份通脹飆至7.9%，創40年新高。另一邊廂的歐元區亦急升至5.8%，連續4個月創歷史紀錄，可見美歐通脹壓力也愈來愈大，更高的能源成本將繼續推升通脹，或許是美歐不能承受之重。事實上，能源是工業及商業活動基本所需，更是影響民生日常生活。油價高企將從食品、交通物流以及用電或取暖等成本產生傳導效應，加劇通脹問題，打擊全球經濟增長。因此，高油價持續上升將帶來一連串風險，除了政治及民生，滯脹風險的提升也是不可忽略的重要一環。



上月底爆發的俄烏戰爭至今未止，油價也伴隨局勢起伏波動，雖然美國及北約並無直接參戰，但因涉及制裁俄羅斯行動，包括經濟、金融及科技範疇，美英更宣布將停止進口俄油而掀動了市場情緒，據報道有數十艘油輪已無法泊港被逼漂浮公海。需知俄羅斯是全球三大產油國之一，其原油產量佔全球逾一成，並主要出口至歐洲和中國，其影響力非同小可。單看俄天然氣佔歐洲進口總量達4成，原油亦達25%，歐盟短期根本難以擺脫對俄能源的依賴。

高油價加劇通脹 歐央行或改加息態度

至於美國，聯儲局上周加息0.25厘以遏抑高通脹，是自2018年12月以來首次，市場估計今年內會再上調6次至1.9厘，及至明年底聯邦基金利率將達到2.8厘。無可否認，今輪美國加息周期已正式打響，各行各業借貸成本上升，尤其對高負債企業的衝擊更大，而有做按揭的業主也需謹慎應對。

不過，縱使德國等未有參與美國對俄的能源制裁，但油價波動已令歐盟首當其衝，深恐高油價進一步傳導至一般民生物價而加劇通脹，歐央行月中的議息就爲撐歐州疲弱經濟而維持利率不變，但措辭隱然仍傳遞了鷹派訊息。

高油價加速能源轉型



一般來說，國際油價儼如是全球經濟的「晴雨表」，高油價意味着經濟不確定性增加以及通脹預期逐步升溫。據國際貨幣基金組織（IMF）估算，油價每上升5美元，將削減全球經濟增長0.3個分點。因此，倘若今輪油價保持較長期的上升趨勢，相信將爲今年環球經濟帶來變數，國際主要機構如世銀及IMF也將無可避免需要重新審視評估，或需下調未來經濟增長預測。另方面，基於美國經濟規模及原油消費量均位居全球第一，有投行研究表示，油價每上漲20美元，美國經濟增長將下滑0.3個百分點，而歐元區也會更傷地滑落0.6個百分點。



現階段看來，美歐在內有疫情、外有俄烏戰爭及高油價等多重衝擊下，今年環球經濟似乎不容太樂觀，加劇出現滯脹風險也是不容抹殺的。從產業層面來看，高油價或會有多方面的影響，例如將促使各國產業結構加快轉型升級，達到節能目的；而相關產業鏈如石化行業技術提升，或汽車產業將進一步轉向新能源及小型車；至於各國的能源結構亦可能因此加速向核能及綠色能源傾斜。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App