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【外滙前瞻】美聯儲今年加息7次致美元走強　歐元續受俄烏局勢拖累

外匯、商品、債券 17:10 2022/03/21

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日前美聯儲4年來首次加息0.25%，料今年會共加息7次，以紓緩通脹壓力。美聯儲加息雖然符合外界預期，但通脹率遠超預期，市場認為聯儲局加息步伐落後，面對更大壓力，現時聯儲局應該要採取更強硬的立場打擊通脹。如果當局今年可以加息至2厘水平，並在5月時抽走量寬資金，加上美元受益於避險和流動性需求，美元有機會走強。不過恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，對美聯儲是否有能力承受加息有疑問，因為面對加息帶來每年額外的利息達6,000億美元及30萬億債務，美國政府很可能沒有能力承受。

至於歐元方面，歐元最近因為開始減少依賴俄羅斯能源，相信會繼續拖累歐元，歐元難以大幅加息。市場預計今年歐央行會加息2次，合共加息0.2厘。而歐洲及俄羅斯的貿易估計關係難以恢復到過往，即使俄烏停戰亦不代表歐洲經濟會迅速改善，歐元區剛公布1月貿易赤字，赤字已經是連續第3個月，顯示資金流入歐洲的情況不再，利淡歐元。恒生投資服務研究團隊預料，本周歐元兌美元走勢整固，支持位在1.0700，阻力位在1.1200。

留意本周四將會有澳洲、日本、歐洲、英國及美國公布3月份採購經理指數（PMI），而周三英國亦會公布消費物價指數衡量的通脹率，最新的經濟數字可進一步掌握全球最新經濟形勢。

 

責任編輯：嚴熹曼

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