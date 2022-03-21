【美股分析】道指強弱股走向　要輸打贏要？

道指今年表現如何？邊隻成分股今年表現最好？邊隻最差？道指是美股重要指數，而且歷史悠久，對於投資美股的人來說，對其有所了解，可以幫助分析走向。

道指年初至今跌4.36%。目前有30隻成分股，傾向被視為傳統工業類股份比例較重，但近年加入了不少科技股，如蘋果公司（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）都是道指成分股，所以已非跟傳統印象一樣。

道指為價格加權指數

道指與恒指不同，並非以市值計成分股權重，而是以價格去計，為價格加權指數。價格加權指數=指數中所有股票股價總和/指數中拆細調整後的股票數量。簡單理解有三隻股票價格分別為：A=10、B=30、C=60，指數點為(10+30+60）/3=33.33，假如三隻股的股價發生變化為：A=30、B=35、C=80，指數點為（30+35+80）/3 =48.33，指數升幅為45%。

價格加權指數有兩個最多人視之為缺點的地方，一是由於指數是參考價格，與市值無關，換言之，股價愈高對指數的影響就會愈大，並不反映公司市場地位，而普遍企業價值是看市值高低。二是指數有向下或被低估的傾向，因為股價拆細，分母會作出調整，而通常拆細的公司都為高增長。不過，拆細後分母大了，但公司股價低了，影響力反而降低。

目前在30隻道指成分股中，截至上周五，股價最高的三隻股票為聯合健康（UnitedHealth Group；美：UNH）、高盛（Goldman Sachs；美：GS）及家德寶（Home Depot；美：HD），股價分別為506.12美元、345.38美元和340.74美元，所以這三隻股的變動對於道指表現影響最高。

雪佛龍今年表現最好

要數今年表現最好的公司，是傳統股跑出，排第一位的是石油公司雪佛龍（Chevron；美：CVX）年初至今回報達39.3%，大幅拋離其他道指成分股。講開能源股一枝獨秀，其實埃克森美孚（Exxon Mobil；美：XOM）之前都是道指成分股，但由於蘋果公司在2020年將股份一拆四，令到科技股比重大降，所以道指成分股在2020年8月31日作出了改動，將埃克森美孚換出並換入Salesforce（美：CRM），將輝瑞（Pfizer；美：PFE）換為另一隻藥股Amgen（美：AMGN）；Honeywell International（美：HON）取代雷神技術（Raytheon Technologies；美：RTX）。

至於排第二及第三位的是兩隻金融股。Travelers（美：TRV）是專注於汽車、家居及商業保險公司，第四季及去年業績不論在保費收入及投資收益保持平穩增長，年初至今回報15.87%，求穩健的話，Travelers是可考慮選擇，而且市盈率（PE）得12倍，為近幾年中低水平，可是投資收益或較波動，要注意。

美國運通（美：AXP）都是股神愛股之一，年初至今回報16.87%。美國運通與兩大競爭對手Visa和Mastercard營運模式不同，兩間公司主要通過刷卡或交易費賺錢，並且實際上並不向持卡人借出資金。而美國運通還充當銀行，將為公司的信用卡客戶所花的錢借出，像銀行一樣，它在償還貸款時賺取利息。如果每個月還清餘額，通常沒有利息，但如果分期還清，通常會收取利息。

Nike表現最差

至於暫時表現最差的三隻股是Nike（美：NKE）、家德寶及Salesforce，截至上周五，年初至今回報分別為-21.1%、-17.4%及-13.9%。Nike去年12月公布最新季績後表現一度向好，但由於估值貴，所以跟隨大市調整。公司預期未來幾季會有低單位數收入增長，毛利率會改善。不過，投資者始終擔心供應鏈及內地銷售，故對股價構成壓力，暫時都不宜沾手。



家德寶自今年初已開始跌，因為預計疫後需求放緩，所以2月22日公布業績好過預期都無助股價，惟近月慢慢整固向上。公司預期今年收入輕微上升，盈利會有低單位數增長，股價回落令PE跌至21倍左右的歷史平均水平。至於Salesforce跌，主要都是估值問題，跌幅不少，但較很多科網股已屬溫和，股價短期似想跟科技股反彈，可是未到長期買入的時候。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文︰拆解道指強弱股走向】（收費文章）

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App