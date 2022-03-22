【職場求生術】經濟差唔敢轉工？　有齊呢3個特徵就係時候諗轉工

財政司司長陳茂波周日發表司長隨筆網誌，表示第五波新冠肺炎疫情發展至今，對市民的生命健康、社會和經濟多方面造成沉重打擊。最新公布的失業率（去年12月至今年2月）升至4.5%，比前次顯著上升了0.6個百分點，是超過一年半以來的最大升幅，失業人數達15.7萬人；就業不足率亦急升0.5個百分點至2.3%，是超過半年來高位。按目前形勢來看，首季經濟無可避免陷入負增長，失業率仍會進一步迅速惡化。

過往年頭是打工仔轉工的高峰期，不過今年受到疫情的影響下，不少打工仔都打消了轉工念頭，但若遇上以下3個情況，打工仔就應積極跳出舒適區，尋找另一份工作。



1. 人工低於市場價格

事實上你可以在網上找到你的職位市場的價格，若你一直處於低於市價的工資，而公司一直未有提升你工資的打算，你需要考慮轉工。很多人在一份工作久了，因為已適應工作環境而不想轉變。若在原公司或許已經工作了數年，但人工仍是以每年數百元加幅，你應該要積極去尋找新機會。因為你會發現同樣的工作，但人工可以高數千元是一件多愉快的事。長期處於一份低於市價的工作，對個人的身心健康亦會有影響。

2. 現職不再讓你有所進步

若你的工作無法讓你有所進步，或是令你覺得沒趣，而且工作內容是單調又乏味，而你工作只為了賺錢，你必須慎重考慮轉工，因為有成就感的工作才會讓你有所成長，而且對於將來的工作前景亦會更理想。現職的工作缺乏挑戰性或是每天都做不願做的事，你應該要積極考慮轉工。

3. 職場環境負面

不同公司的職場文化都有所不同，若你公司的上司或同事都充滿負能量，工作時經常難以合作。你應該要及早轉工，因為每天面對「有毒」的職場文化，會損害個人情緒、心理及身體健康。在一間充滿正能量的公司可以影響一個人的個性，從而讓你身心發展亦會健康。

在疫情下，轉工的確有難度，不過沒有嘗試或是安於在舒適區，將來你會後悔人生沒有努力的發展個人的才能，而是只為了賺錢而工作。轉工的決心或會因為疫情下經濟不穩而有所影響，不過疫情總有結束的一天。在疫情期間，要離開穩定的工作很困難，但從長遠來看，留下來對自己沒有任何進步，就應該行動。不過，在之前要確保個人有應急基金中及足夠儲蓄，了解家庭及個人的財政情況，只要你作好準備，便可以開始尋找一份更合適的工作。

責任編輯：陳玉蓮

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