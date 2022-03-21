【職場機遇】恒生為大學生提供半年工作機會　今日起接受報名　150個名額

恒生銀行繼月前投放1,000萬元支援社區抗疫，早前亦宣布推出「抗疫同恒」青年就業計劃，為近年畢業的大學生設立150個為期半年的工作機會，計劃由今日（21日）接受報名。

計劃是為在疫情下遇到就業困難的青年人提供工作機會，對象為2020年至2022年畢業的大學生，報名日期為3月21日至5月31日，預計首批獲取錄的青年人將於6月中上班。除了一般宣傳推廣渠道外，恒生將透過聖雅各福群會合作開展的升學及就業資訊渠道「I am…青年職學平台」，以及該會的就業發展服務推廣「抗疫同恒」青年就業計劃，更會接受由社工轉介的申請個案。

今次計劃提供多元化的銀行業務崗位，包括銀行前綫營運、後勤工作以至資訊科技等，歡迎修讀任何學科的大學畢業生申請，表現優秀的員工將有機會在合約完結後獲繼續聘任。

計劃下獲聘的青年人將接受不同種類培訓，內容包括金融知識、銀行運作、合規及風險管理等。此外，他們更可以善用銀行提供的資源及培訓平台，參與多項免費自學培訓課程，自我增值。

恒生銀行人力資源總監王依寧表示，期望透過「抗疫同恒」青年就業計劃，協助年輕人掌握適應社會發展及提升其專業技能和軟技能水平，以迎合職場需要，是次短期就業機會，為有志投身香港銀行業的年輕人日後在銀行業拓展事業打好根基。

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App