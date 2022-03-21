【退休理財】及早做好投資規劃　退休無憂不是夢

香港人的平均壽命愈來愈來長，根據政府統計處數字，男性及女性的平均預期壽命到2029年預計增至84.2歲和89.9歲。換言之，如果大家決定於65歲退休，退休生活有可能長達二、三十年。要享受無憂退休人生，除了身體健康，更需要準備充足的退休儲備，確保退休後毋須「左慳右慳」度日。

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按目標計算退休儲備

每個人需要多少退休儲備沒有一個標準答案，主要視乎大家的退休目標。要計算退休需要，大家可以善用積金局特別設計的退休策劃計算機，只要輸入相關數據，包括現時入息、現有退休儲蓄、預期投資回報、預期退休後每月開支等，便可推算出你在65歲時的強積金及其他退休儲備是否符合你的退休需要。

若發現目前的退休儲備不足以應付日後的退休生活怎麼辦？與其臨近退休才開始減少開支而使生活質素降低，或冒險投資高風險資產以賺取更多收入，倒不如趁距離退休仍有一段時間，做好投資規劃，減少退休時對生活開支的憂慮。

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複息效應助壯大退休儲備

就退休儲蓄及投資而言，時間就是最好拍檔。本金及投資回報可隨年月滾存，透過複息效應，不斷壯大退休儲備。而強積金正正就是一個好例子，僱主及僱員每月定時及定額供款，應用複息效應默默為打工仔「儲多啲」，累積基本的退休保障。

積金局早前推出了名為「meme緊你幫緊你」的專題文章系列，當中的《退休唔使做不是夢？》文章，詳細講解及早建立儲蓄習慣，做好退休規劃的重要性。

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