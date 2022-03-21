  • 22°C
香港時間 : 2022321日 (週一) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網上熱話】後悔上車？或者總好過從未上車　網民：落錯車仲慘！

個人增值 18:35 2022/03/21

分享：

香港經濟自疫情以來每況愈下，令人擔心不已。不過有危又有機，經濟不理想的情況下，有人認為或也是上車的好機會；同時亦有不少人會考慮將樓賣出，開展人生中其的計劃。早前有位網民分享，有朋友為了創業而將自住單位出售，後來更要轉行及租樓住，向朋友借貸後沒有還錢，更在朋友圈中失蹤；亦有人將自住樓賣掉，用作在股市撈底，但最終亦難以再上車。

你或我身邊或許都有「落錯車」的朋友，樓主更因而勸導各位不要賣自住樓，更不要以為股市已到低位，瞓身博盡入市撈底。但另一方面，有人去年購入單位，開始後悔「上錯車」。不過對於香港人而言，可以有一個安樂窩大過天，而過往的經驗都告訴我們落錯車往往很難才再上到車，故此不少網友都表示能夠上車總好過落錯車。

■見樓價跌　開始後悔入市？■

    點擊圖片放大
    +4
    +3

對於買樓這個議題，香港人一直以來大受困擾，過去不少人因為落錯車，至今仍未能再買一個安樂窩。其實如網民所言，若是自住單位，實在不需要想太多，只要有能力供，也可以先上車，總好過沒有一個安居的地方。網民又表示買樓要看長綫，中間起跌不需要理會太多。不過每個人的能力有所不同，買樓前當然要先衡量個人的經濟能力，再作出明智的選擇。

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
財務自由 樓價 疫情 借貸 經濟 退休 創業

上一篇文章

【抗疫支援】獅子會設10部自助快測抗疫包派發機　滿60歲長者最多可獲2套（附申請方法及連結）

下一篇文章

有公司扣減職員人工　人工大打7折……
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網上熱話】打工仔快測為陽性　上網呈報完當唔當有病假紙？
【網上熱話】打工仔快測為陽性　上網呈報完當唔當有病假紙？
【理財Star Talk】HotCha黎美言轉行從商6年不後悔　疫下被迫手停口停
【理財Star Talk】HotCha黎美言轉行從商6年不後悔　疫下被迫手停口停
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場血淚史】疫下打工仔苦況　公司8折出糧可以點？
【職場血淚史】疫下打工仔苦況　公司8折出糧可以點？
【健康增值】新冠肺炎或損呼吸消化系統　中醫師教用中成藥治療
【健康增值】新冠肺炎或損呼吸消化系統　中醫師教用中成藥治療
【健康增值】小量光綫也可影響睡眠質素　嚴重或增患心臟病糖尿病風險
【健康增值】小量光綫也可影響睡眠質素　嚴重或增患心臟病糖尿病風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款