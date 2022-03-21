【網上熱話】後悔上車？或者總好過從未上車　網民：落錯車仲慘！

香港經濟自疫情以來每況愈下，令人擔心不已。不過有危又有機，經濟不理想的情況下，有人認為或也是上車的好機會；同時亦有不少人會考慮將樓賣出，開展人生中其的計劃。早前有位網民分享，有朋友為了創業而將自住單位出售，後來更要轉行及租樓住，向朋友借貸後沒有還錢，更在朋友圈中失蹤；亦有人將自住樓賣掉，用作在股市撈底，但最終亦難以再上車。

你或我身邊或許都有「落錯車」的朋友，樓主更因而勸導各位不要賣自住樓，更不要以為股市已到低位，瞓身博盡入市撈底。但另一方面，有人去年購入單位，開始後悔「上錯車」。不過對於香港人而言，可以有一個安樂窩大過天，而過往的經驗都告訴我們落錯車往往很難才再上到車，故此不少網友都表示能夠上車總好過落錯車。

■見樓價跌 開始後悔入市？■

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對於買樓這個議題，香港人一直以來大受困擾，過去不少人因為落錯車，至今仍未能再買一個安樂窩。其實如網民所言，若是自住單位，實在不需要想太多，只要有能力供，也可以先上車，總好過沒有一個安居的地方。網民又表示買樓要看長綫，中間起跌不需要理會太多。不過每個人的能力有所不同，買樓前當然要先衡量個人的經濟能力，再作出明智的選擇。

責任編輯：陳玉蓮

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