【理財Star Talk】HotCha黎美言轉行從商6年不後悔　疫下被迫手停口停

HotCha成員黎美言（Winkie）近年由藝人轉型從商，先後開辦泰拳跳舞學校、健身室及少年演藝學校，在疫情下生意均大受影響。從女團中鍛練走過來的Winkie，發揮逆境自強精神，不斷在向前輩取經，期盼可在商界守得住，並企穩陣腳。

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疫情下手停口停

2016年Winkie創立了拳擊舞蹈學校，同時考獲健身及泰拳教練牌，將自身的興趣化為事業。創業不覺已6年，Winkie自言原來已經歷過不少風浪。「別人說做生意3年便要守業，現在已第6年，距離目標仍很遠，仍要不斷跟前輩學習經營運作心得。」

她指尤其這幾年受疫情衝擊，因其學校屬健身界行業，正是被迫手停口停。近日第五波疫情持續，舞蹈學校再度停開，Winkie苦笑已經習慣。「這盤生意主要是我獨資，場地也是向朋友租，壓力不算太大，自己會落手落腳，在社交平台逐一回覆客人查詢，又會在員工的群組互相打氣，給予多點正能量。」

放下藝人包袱轉行

回看當日開辦泰拳跳舞學校的原因，Winkie憶述：「HotCha不少粉絲都當了媽媽，常跟我說想學跳舞，自己也喜歡跳舞，又有教泰拳的經驗，不如把兩者結合，在市場上也較特別，職業泰拳常被誤解是暴力血腥，事實它是能強身健體的運動，自己都很想多作推廣。」

由藝人轉型從商，Winkie坦言是實踐夢想。「我從小志願便是創業從商，只是在19歲遇上組HotCha的機會，便先去嘗試，因當歌手也是另一個夢想，而且覺得當了藝人也有助日後做生意的知名度。」

她坦言藝人常受保護，也怕擔心會有公主病，故毅然將多年積蓄拿來創業，亦知道這條路是不容易，也要一手一腳地去做。「初初開業資金不多，試過找朋友陪我在街上派傳單，也會逐家逐戶把傳單放入大廈信箱，自己可放低藝人包袱，若不親力親為去感受創業過程，就不會珍惜自己的生意。」

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做藝人試過零收入

雖然唱歌是Winkie的夢想，但唱了幾年，到了樽頸位，也沒有突破。當藝人時收入不多，且要三個人分，並要給公司抽佣，其實賺錢不多。試過戶口完全沒錢，Winkie也有養家的壓力，所以6年前才毅然決定嘗試其他工作，不想將來老了才後悔沒去實現創業夢。

淡出幕前固然少了人氣，卻賺到更多從商經驗。Winkie加入了商會，經常向商界前輩取經；近日又夥同紅酒界KOL May拍片，走訪香港食店，了解受疫情打擊的餐飲業近況，順道偷師學管理生意。

若跟娛樂圈相比，Winkie深信商界會更複雜。「娛樂圈最多是要搞埋堆的人際關係，商界卻涉及更多金錢和利益關係，嚴重的更可能會犯法，所以我覺得做生意首要不能貪心，要知足；另外也要忠誠，不能欺騙別人。」

作者：陳家昌

責任編輯：黃鑑江

（節錄）

【原文：組HotCha試過零收入毅然轉行 黎美言從商6年 積極求變求存】

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