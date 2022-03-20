【職場求生術】WFH難平衡工作與生活？　 5招減壓兼提升活力

在家工作（WFH）壓力積壓已久嗎？據《Newsweek》指出，長時間工作容易讓員工失去工作動力，甚至影響個人生活，報告建議以下列5招，助員工及專業人才提升工作與生活平衡。

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愉快私人活動 有效提升動力

1. 劃分工作與作息

WFH不代表24小時不眠不休，如用餐、周末及晚上等作息時間受到工作影響，最易讓人感受到壓力。員工可與上司及同事商議制定工作時間表，團隊要有清晰區分工作與作息時間，不要整個團隊同時面對這種壓力。

2. 調整活動時間表

愉快的私人活動可提升能量，人於長時間進行過分消耗精神及體力的節目，會影響工作與生活平衡，建議在家工作時可因應狀態調整活動時間表，有助增加工作動力。

3. 利用金錢換時間

專業人士及管理人，大多時間緊迫，可嘗試下放工作及與員工互助，或會有更好的工作效率。生活方面，因應不同的生活環境，如準備晚餐、做家務等工作，以外賣或聘請兼職家務助理等代替，利用金錢換取時間。

4. 休息時間須充足

運動員經大量運動後，需要特定時間來休息及恢復肌肉及活力水平，員工亦需設定休息時間表，充足睡眠及輕鬆的活動有助調整壓力。

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5.戶外活動添健康

報告引述英國一項研究，表示戶外活動有助提升健康及幸福感，關閉電腦與智能裝置，暫停任何工作相關的信息或溝通，並且每周最少2小時戶外活動，可有效平衡工作與生活。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：工作生活欠平衡 5招增員工活力】

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