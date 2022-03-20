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【報稅攻略2022】扣稅年金同一般年金分別大　可以慳到幾多稅？

精明消費 19:00 2022/03/20

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又到報稅季節，如果想在這個年度參與政府的扣稅年金優惠，便要於3月底前申請，其實扣稅年金跟一般坊間年金有甚麼分別呢？同時又可節省多少稅呢？

政府推出合資格扣稅延期年金計劃方案，目的鼓勵市民及早儲蓄，為退休作好準備，每名納稅人每年可額外得到6萬元的免稅額。在職的夫婦二人更可靈活分配延期年金計劃的扣稅安排，每人申請扣稅額上限6萬元，夫婦聯合報稅的扣稅總額可達到12萬元。如果想今年享有更多扣稅優惠，便要今年稅務完結3月底前申請可扣稅延期年金計劃。

年金領取最低年齡50

雖然坊間的年金計劃已推出有20年，加上年金計劃特點保本，更設有保證回報，不受市況波動而影響，退休後更可以每月領取年金，就如公務員的長俸計劃一樣，退休後月月出糧，因此年金計劃一直受市場歡迎。不過並不是坊間所有年金計劃都可以得到免稅額，保監有為特定合資格的年金產品設下要求，保險公司需要把該產品提交申請，並且符合要求才可納入合資格年金扣稅計劃。保監要求合資格的年金保費總額不少於18萬元，供款年期最短可為5年，而收取年金期不可少於十年，年金期內需要每年派發年金，至於領取的人最低年齡要求為50歲。

相信市民最關注的可扣稅年金計劃究竟每年可節省幾多稅款。以現時最高的稅率（17%）去計算，個人6萬元免稅額，即是每年最多可節省10,200元稅款。如果夫婦二人都為納稅人，各人都可享有6萬元免稅額，所以如果夫婦聯合報稅便可得到12萬元免稅額，二人最高可節省20,400元稅款，而且免稅額夫婦之間亦可靈活分配稅務扣除。舉例丈夫購買了合資格延期年金，保費為每年9萬元，太太購買了合資格延期年金保費為3萬元，如果分開報稅，丈夫每年上限扣稅金額也只是6萬元，而太太由於購買金額3萬元，所以每年扣稅額為3萬元。

投保前應考慮供款能力

若然選擇與配偶聯名領取年金，或是納稅人或配偶作為單一年金領取人，夫婦二人便可靈活分配免稅額。即是假設二人都以夫婦聯名作為年金領取人，先生扣除年金9萬元保費當中的6萬元免稅額後，多出的3萬元可以給太太作為額外的免稅額，前提各人上限為6萬元免稅額。

雖然太太只是購買了3萬元保費的合資格延期年金，但由於先生的年金領取人為夫婦聯合，因此太太可得到先生的3萬元免稅額，合共剛好達到個人額外上限六萬元免稅額。

最後提醒，每人的需求和可負責的供款能力不同，不要盲目跟隨他人的選擇。投保前應考慮供款能力及可供款年期，並閱讀相關產品小冊子。購買合資格扣稅年金可享額外扣稅金額，同時都要符合自己的人生規劃。

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撰文 : 張志龍 中原金融集團組別營業董事

欄名 : 生活理財

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