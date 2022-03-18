【美國加息】美國加息對港股的影響　甚麼板塊最受惠？

美國聯儲局在3月份議息會議決定加息0.25厘，並預料今年將共加息7次，市場正式進入加息周期。到底加息對於股票市場會有甚麼影響？

傳統說法不利股市

在傳統的說法而言，加息對於市場會有負面影響，這是由於加息主要是想壓抑通脹，令經濟增長步伐放緩。不過如果翻查以往數據，加息周期下的港股表現未必會如此說法般走弱。在2004及2015年美國加息周期期間，港股大部分時間都維持升勢。

另外，亦有說法指，今時今日在香港上市的企業多為內地企業，故美國加息對港元息口的影響對這些股票的股價影響不大，反而內地人民幣對港股的影響會更大。

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利好銀行股不利地產股

息口變動對甚麼板塊有較大影響？一般而言，銀行股及地產股首當其衝。在多數情況下，因為銀行主要收入來自利息，利率更高的時候就可以提升借貸利率，淨息差擴闊從而能提高收入，有利銀行股的表現。

地產股理論上會受壓，因為加息會導致按揭成本上升，從而影響投資者的買樓意欲。不過，香港近年市場情況卻未必會這樣，由於香港樓市需求熱熾，有投資者或會認為即使聯儲局加息，息口仍然位於低水平，因此無礙地產股的表現。

雖然在傳統的理論上，有美國加息不利股市的說法，但市場情況多變，同時受到不同的因素影響。雖然加息利好銀行股，但個別股票的基本面亦有不同，因此加息因素只適宜用作部分參考。

責任編輯：鄭樂怡

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