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【居家娛樂】Netflix新政策非同住共用帳戶要額外收費？暫定3國率先試行

精明消費 11:50 2022/03/21

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串流影音平台Netflix近年成為港人居家必備娛樂，不過不少用戶都會與朋友分享帳戶共用，一個帳戶隨時有4至5人共用。Netflix就曾向非家庭成員共用帳戶的用家提出警告，不過一直未有推行相關措施。但日前Netflix宣布會有新措施打擊共用帳戶，未來數星期會率先在智利、哥斯達黎加及秘魯試行。

現時香港Netflix月費計劃有3款，分別是基本計劃63元、標準計劃78元及高級計劃93元，不同的月費計劃分別在於可同時觀賞的熒幕數量、儲存下載內容的數量、畫質等。由於Netflix帳戶可讓用家在同一時間在不同電子裝置上登入觀看，造成有用戶會把帳戶與親朋戚友分享的，多人共用同一帳戶兼攤分月費的情況。

不過此舉變相令Netflix訂閱用戶及盈利大受影響，Netflix產品創新總監Chengyi Long就準備推出兩項措施，包括在訂閱標準及高級計劃的訂戶中加入添加額外會員，為不同住的共同用戶增加子帳戶，但每個帳戶都要額外收費，而這些子帳戶都有獨立的個人資料、個性化推薦、登錄帳戶和密碼；另一項措施是將個人資料轉移至新帳戶，目前基本、標準和高級計劃的會員，可以將帳戶及其中的個人資料信息轉移至新帳戶或額外的子帳戶。

從Netflix新推的措施看到，其原意並非想打擊共享帳戶，而是吸納更多用戶以更便宜的方式訂閱。若用戶選擇增加子帳戶，每個帳戶價錢為2.99美元（約23.8港元），相比基本計劃價錢相差約2.6倍，卻可以享受同樣的服務，非常適合與朋友攤分帳戶使用。

目前Netflix會先於智利、哥斯達黎加和秘魯推行新政策，相信不久將來會陸續推行到全球。

 

責任編輯：嚴熹曼

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多媒體平台 網飛（Netflix，美：NFLX） 串流 Netflix 香港

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