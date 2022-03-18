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【NFT】周星馳都涉足NFT？　星爺周六現身Discord與網民玩你問我答（附參加方法）

17:50 2022/03/18

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近年不少名人推出NFT作品，最近連神隱多年的周星馳都涉足NFT？數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB將與西班牙藝術家Joan Cornellà推出NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》。FWENCLUB更預告，邀請到久未露面的周星馳（星爺），在3月19日（周六）下午2時在其Discord平台舉行與網民大玩問答。

【Joan Cornellà首推NFT作品 5,555枚頭像4月荷蘭式拍賣發售（附取得白名單方法）：按此

星爺將現身與網民大玩問答

Discord平台供會員以語音廣播形式互動，但FWENCLUB表示，因系統設計所限，只能容納1萬會員同時登入，會在YouTube同時直播。

FWENCLUB更邀請Cornellà參照周星馳國產凌凌漆的造型繪製成作品，同時亦有其他名人及藝人造型的作品，如鄭志剛、周杰倫、林俊傑等。

■周星馳及其他名人造型作品■

    點擊圖片放大
    +2

即日起預先登記成為FWENCLUB Discord的會員，並登入FWENCLUB Discord ”ama-waiting-room”頻道，會有AMA及YouTube直播詳情。會員及粉絲亦歡迎在 ”ama-waiting-room”頻道，留低想向星爺提出的問題，將有機會被選中由星爺作答。

【余文樂NFT創世界紀錄 預售2小時衝OpenSea熱賣首位 拍賣底價升至4萬：按此

■參加周星馳xFWENCLUB問答方法■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

活動詳情：《MOAR by Joan Cornellà》FWENCLUB Discord

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 品味投資

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