【NFT】周星馳都涉足NFT？　星爺周六現身Discord與網民玩你問我答（附參加方法）

近年不少名人推出NFT作品，最近連神隱多年的周星馳都涉足NFT？數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB將與西班牙藝術家Joan Cornellà推出NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》。FWENCLUB更預告，邀請到久未露面的周星馳（星爺），在3月19日（周六）下午2時在其Discord平台舉行與網民大玩問答。

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星爺將現身與網民大玩問答

Discord平台供會員以語音廣播形式互動，但FWENCLUB表示，因系統設計所限，只能容納1萬會員同時登入，會在YouTube同時直播。

FWENCLUB更邀請Cornellà參照周星馳國產凌凌漆的造型繪製成作品，同時亦有其他名人及藝人造型的作品，如鄭志剛、周杰倫、林俊傑等。

■周星馳及其他名人造型作品■

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即日起預先登記成為FWENCLUB Discord的會員，並登入FWENCLUB Discord ”ama-waiting-room”頻道，會有AMA及YouTube直播詳情。會員及粉絲亦歡迎在 ”ama-waiting-room”頻道，留低想向星爺提出的問題，將有機會被選中由星爺作答。

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■參加周星馳xFWENCLUB問答方法■

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活動詳情：《MOAR by Joan Cornellà》／FWENCLUB Discord

責任編輯：李瑩

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