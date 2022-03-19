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【抗疫外賣】疫下健康素菜外賣選擇　精緻素食點心及菇菌入饌菜餚

精明消費 10:00 2022/03/19

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疫情仍然嚴峻，大家除了防疫外，還要提升免疫力自保才是上策，餐餐大魚大肉宜盡量避免，不妨選擇健康清新素食。坊間有不少餐廳供應各具特色的中式素食點心、小菜等，更設外賣或送遞服務，讓大家可以安坐家中都可嘗到健康美食。

粵式素菜盛宴──緻素坊

在第五波疫情下，主打素食點心的緻素坊（Veggie Kingdom）特別推出特色素食，從點心、粵菜至四川菜餚都一應俱全，選擇眾多。

點心必吃有香菇燒賣（39元），還有金邊帝苗餃（36元）。無辣不歡的食客則可一嘗餐廳的川菜系列，首推招牌菜之一的乾鍋山珍百葉豆腐（128元），分量之多可供4人享用。

現時餐廳只提供外賣自取服務，由上午11時至下午4時供應。食客亦可透過foodpanda訂購，快捷又方便。

    點擊圖片放大

地址：尖沙咀廣東道120號海威中心7樓
電話：2366 0336 / 2366 3233

酒店全新菇菌美食──富豪酒店

富豪酒店推出全新的「強身素食餐單」，由富豪香港酒店首席中菜行政總廚楊嘉輝師傅設計，更率先於富豪金殿推出40款的素食，除了多款傳統素菜外，更特別設計新派點心，包括以不同菇菌做材料及造型可愛的河畔金魚餃（108元／2件）。

由於菇菌有助提升身體免疫力，故廚師以它設計多款菜式，包括刁草燉日本松茸竹笙湯（148元）、松茸素珍一品煲（188元）、石鍋松露野珍菌炆飯（198元）等。

現於富豪酒店網上商店訂購指定外賣滿1,000元或以上，可免費獲贈一盒原價198元的濃香曲奇四色賞（共32塊）。富豪香港酒店每單消費滿1,500元或2,500元，可分別享有港島區及九龍區免費外送服務。

    點擊圖片放大
    +2

 

電話：2837 1773、WhatsApp 6117 9267
網上預訂

 

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：疫下走肉新選擇 外賣中式健康素菜（收費文章）】

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