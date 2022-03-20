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【提早放暑假】網上自學平台《三月百課》　免費上多元課程享親子互動

個人增值 10:00 2022/03/20

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提早放暑假，學生在這個特別假期不能外出，長時間在家上網打機有損身心，也耽誤學習。陳葒校長夥拍一群教育有心人推出免費網上自學平台《三月百課》，於即日至4月14日期間，為全港小學及初中學生提供逾100課多元有益的免費課堂，助學生歡度早來暑假。

課堂內容題材多元

《三月百課》由超過70位義務導師教授，課堂內容及題材涵蓋極廣，包括世界首位華裔極地嚮導張偉賢分享極地體驗、星級瑜伽導師王馨平教授青少年瑜伽、軟件工程師鄧耀豪博士教玩NFT遊戲、軍事達人Keith Leung講解戰爭武器、日本通志叔叔解構日本漫畫和語言文化、補習天王林溢欣分享如何學好中文、深水埗明哥陳灼明分享社會服務心得、《Q版特工》作者梁科慶分享閱讀……

除此之外，更提供包括中英數、通識、歷史、文學、STEM和編程、繪本、財商、武術、音樂、美術、生活技能、情緒管理、生涯規劃等涵蓋知識、技藝、思維及品格的課程，豐富多元，益智有趣，讓學童放眼世界，與時並進。

《三月百課》發起人陳葒校長感激來自世界各地、在各種專業領域深具經驗與實力的義務導師鼎力相助，無償為網上自學平台義教，讓學生在足不出戶的情況之下，亦能根據自己的喜好自主學習，開拓視野。

現只需按此登入，即可免費參加各種網上課堂，當中有互動的直播課堂，亦有錄播課堂，所有課堂均設有重溫，方便大家隨時欣賞。「我們也鼓勵家長旁聽甚至共學，作為留家抗疫期間的親子活動。」

作者、責任編輯：李越樺

（節錄）

【原文：免費網上自學平台《三月百課》 逾百多元課堂親子共享（收費文章）】

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欄名 : 生活理財

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