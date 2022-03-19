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【健康增值】新冠肺炎或損呼吸消化系統　中醫師教用中成藥治療

個人增值 13:00 2022/03/19

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以中藥對治新冠肺炎，連花清瘟膠囊大家最為熟悉，但新冠於中醫角度被視為濕邪疫，治療重點是祛濕，此方面尚有其他中藥可幫上忙，例如針對呼吸消化系統的藿香正氣片。

註冊中醫師趙曄根據臨床數據顯示，確診新冠肺炎患者康復後，不但會造成肺部組織損傷，還會影響消化系統及損害神經系統。在消化系統方面，會令患者出現腹瀉、嘔吐、食慾減退等症狀；而神經系統方面就會導致失眠、記性欠佳、味覺及嗅覺減退等情況，而上述症狀更可維持6個月或以上。

化痰祛濕  疏解外感

趙醫師表示中藥處理上述問題，沒有調理，只有治療。根據不同人的體質、症狀進行針對每一個個體的治療方案。「不同體質，寒熱不同，呼吸系統及消化系統的強弱不同，中病毒後表現出的症狀不同，用藥當然有異。」市面上能買到的中成藥，針對呼吸系統包括感冒葛根湯、小柴胡顆粒、感冒止咳顆粒、金花清感顆粒和連花清瘟膠囊；消化系統則是藿香正氣片。

市面上有藿香正氣片、藿香正氣水和藿香正氣軟膠囊，他解釋三者成分基本上相同，只是劑型上不同。注意藿香正氣水因為含有酒精，兒童、駕車、做精細工作及對酒精過敏人士要慎用。當服用藿香正氣片後，忌食油膩、辛辣、太營養且黏膩的食物如糯米，容易讓脾胃生濕。

宜根據個人體質使用

至於金花清感顆粒和連花清瘟膠囊，前者是偏重熱比較重的，病人自我感覺惡寒輕或不惡寒，甚至怕熱、咽喉紅痛、鼻塞流涕、口渴、咳嗽或咳而有痰等，舌質紅，苔薄黃。後者用於發熱或高熱、惡寒、肌肉痠痛、鼻塞流涕、咳嗽、頭痛、咽乾咽痛，舌偏紅，苔黃或黃膩。

疫情中推介食療及須知

在這疫情肆虐當下，就算未有感染，中醫師趙曄指這非常時間飲食以健脾利濕為核心，可以赤小豆、薏苡仁來利濕（使濕邪從小便排出）、粟米鬚有利尿作用，而花椒則有燥濕之效。日常宜少吃，保持一點飢餓不要吃過飽，讓脾胃保持活力。也勿吃濕寒之物如水果及沙律，避免體內寒濕。閒時可經常揉腹，或以艾灸於神闕穴（肚臍）及關元穴（肚臍下4橫指），鼓舞一身之陽氣。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：針對呼吸消化系統 抗新冠中藥藿香正氣片

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