NETFLIX打擊非同住分享帳戶 合資瓜分視像串流月費勢成歷史

新冠疫情持續兩年多，在無法外出遊玩的情況下，大家只能留在家中上網、睇戲、煲劇，相信不少人都有付費訂閱美國串流服務平台NETFLIX，部分用戶為了降低月費，會在網上討論區徵集同好者分享帳戶，以便降低每月的訂閱費用。不過，這樣鑽空子獲利的空間相信很快會被取締，因為NETFLIX已宣布會由外國開始，嚴厲打擊這些「非同住」用戶分享帳戶行為，目的很簡單，便是要用戶付費才能收看！

四人瓜分月費平均僅24元

現時香港NETFLIX的月費計劃，相對美加而言還算便宜，但63元基本月費計劃，以及78元標準月費計劃皆無法分享帳戶，只有93元月費計劃才容許用戶同時藉四部裝置收看節目，NETFLIX更表明只限「同住四人」才可分享帳戶。

不過，香港人最愛精打細算，不少人心想NETFLIX不會越洋查證，便在不同網上平台找人夾份訂購NETFLIX帳戶，以93元月費計劃計算，每人每月平均僅付出不到24元便可觀看NETFLIX節目，確實十分划算。

美洲三國先測試非同住帳戶

不過，NETFLIX在周四宣布，已開始在智利、哥斯大黎加及秘魯進行兩項功能測試，試圖解決非同住者分享帳戶的問題。NETFLIX表示，在這三個國家的標準及高級會員，都可在名下額外增加兩個子帳戶，每個子帳戶月費約23元。以香港標準會員78元計算，若要三人分享帳戶，每月成本變成124元，平均每人月費為41.3元。

雖比「不同住四人」瓜分月費24元貴了近20元，但用戶要明白世上沒有免費午餐，加上NETFLIX也確實投放了巨資製作節目，難道多付出一點也不應該？目前相關測試項目還沒有在全球市場推出，不知道NETFLIX用甚麼技術判斷用戶是否同住？

但薑餅人相信，NETFLIX或會利用用戶登入時的位置，與付費用戶對比來判斷他們是否同住？

串流平台搵廣告商彌補收入

NETFLIX出手打擊帳戶分享無非是求財，儘管每人每月多收20元看似微不足道，但若有數十萬人因此變成付費用戶，每年新增收益便達數千萬元，難怪NETFLIX冒著被用戶狠批也要推出測試。

不過，用戶面對眾多串流平台的選擇，每個平台都有想看的內容，總不能全部都付費訂閱。因此，開始有串流平台轉向廣告商埋手，希望以廣告收入幫補一下，並將月費下調來進一步拓展用戶基礎。

Disney+將推廉價月費吸新客

其中一家便是迪士尼集團旗下的Disney+，這個平台自推出以來，在全球已累計擁有逾一億位用戶，現時正向著兩億位用戶的目標進發。雖然Disney+月費不算貴，香港月費約70多元，與NETFLIX相若，但對某些人而言也是一種負擔。

迪士尼集團管理層最近便放風，會在今年內推出一項較廉價的月費計劃，但用戶需收看一定的廣告作為交換條件。薑餅人相信，只要有關的廣告不是在節目途中插播，用戶的反對聲音應不會太大。

而迪士尼推出這個廉價月費計劃，能先吸引游離觀眾訂購，並為日後將他們升級為正式會員鋪路，這樣一來便可提升迪士尼的訂戶收入。

黃Viu成功穩佔東南亞市場

以廣告吸引客戶落疊，再升級為收費會員的招數，在東南亞領先的黃Viu，便藉此策略成功打穩當地市場江山，目前更成為最多每月活躍用戶的視像串流平台，成功擊退一眾國際及本地服務供應商。而黃Viu在不同市場均與電訊公司合作，以增值服務方式銷售，更可在電話帳單收費，減省了用戶訂閱的麻煩。

CNN推自家品牌串流服務

走筆至此，薑餅人得悉美國新聞平台CNN也推出自家品牌的CNN+串流服務，首月月費2.99美元，其後正價為5.99美元。

在美國當地不少人因為智能手機興起，而中止收費電視服務，收費電視頻道只能依賴建立自家的收費平台，才能繼續立足於市場。至於用戶是否願意付費？就要看內容的獨特性和適切性了！