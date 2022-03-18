【人壽保險】為家人預留財務保障　3大壽險應點揀？

新冠肺炎疫情持續，無疑提高了大眾對保險的需求，並意識到透過財務策劃去未雨綢繆的重要性。人壽保險是財務策劃中的一種風險管理工具，一旦受保人不幸離世或突然身故，摰愛家人便能獲得財務保障，減輕因受保人離世的財務壓力，例如未償還的樓宇按揭貸款、子女教育、供養父母等家庭責任。作為家中經濟支柱的人士，投保一份保障額充裕的人壽保障尤為重要。

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3大壽險應點揀？

定期壽險： 指有固定保障年期及有期限的純人壽保險，由於當中不涉及儲蓄成份，亦不設退保現金價值，保費相對比較便宜，入場門檻較低。



指有固定保障年期及有期限的純人壽保險，由於當中不涉及儲蓄成份，亦不設退保現金價值，保費相對比較便宜，入場門檻較低。 終身壽險： 保障與儲蓄兼備的壽險產品，保障年期多為終身或至受保人指定歲數。巿場上的終身壽險計劃一般會透過派發紅利，為保單累積價值，除可套現使用累積的紅利外，亦可透過保單貸款或部分退保套現。由於保費中有部分是作為儲蓄，故此保費相對較「純保」的定期壽險高。



保障與儲蓄兼備的壽險產品，保障年期多為終身或至受保人指定歲數。巿場上的終身壽險計劃一般會透過派發紅利，為保單累積價值，除可套現使用累積的紅利外，亦可透過保單貸款或部分退保套現。由於保費中有部分是作為儲蓄，故此保費相對較「純保」的定期壽險高。 萬用壽險：除與終身壽險一樣提供人壽保障及儲蓄的功能外，更兼備多重彈性。有別於傳統壽險，萬用壽險集保障、儲蓄及理財三大特點於一身，有如一個為你度身訂造的靈活保險戶口，全面配合個人化的保障需要。萬用壽險計劃每月派息，並以複息計算，不斷為財富增值。



此外，計劃容許靈活增加保費；如保單已累積有足夠現金價值，亦可選擇暫停繳交保費，又或從保單中提取部分現金價值使用，而無須支付貸款利息，極具提存彈性。市場上較全面的萬用壽險計劃更會提供額外保障，包括特長寬限期的失業保障、不幸確診患上末期病症可提早獲發相等於身故保障的賠償等，讓受保人享有額外的安心保障。

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何為「適合」的人壽保障？

你可根據家庭狀況及財務需要，揀選配合個人需要的人壽保障。定期壽險一般每年、每五年或每十年續保，期間保費固定不變，值得注意的是，保費將隨年歲遞增。終身壽險一般設有指定的供款期，又或可以選擇一筆過整付保費。而萬用壽險則可讓保單持有人隨人生不同階段作出靈活更改，一般需持續固定供款，保費不單不會隨年紀而增加，若日後於保單增加保障額，亦只會按最初投保時年齢計算保費率，保費更為划算。由於具有儲蓄功能的人壽保險是為長綫持有而設，若保單生效後於早期選擇退保，有可能令最終所獲得的現金價值金額低於已繳保費總額。

無論選擇哪一款人壽保險作為風險管理工具，必須仔細考量所投購的保障及保障額是否足夠履行需負的家庭責任，即使不幸離世，亦能讓摯愛家人無後顧之憂。

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