【抗疫基金】臨時失業支援下周三開始申請　新一輪保就業每名員工補貼8000元

第五波疫情重創本港經濟，政府昨日（17日）公布的最新失業率為4.5%，比去年升0.6%，顯示全港約有15.79萬人失業。行政長官林鄭月娥宣布將動用30億元，推出臨時失業支援計劃，一筆過資助1萬元予合資格失業人士，以紓緩他們找到新工作前的財政壓力，估計能協助約30萬名短期失業的市民。

【短暫失業人士1萬元援助金有咩申請條件？ 長期失業／無MPF都可以攞？：按此】

臨時失業支援計劃可讓全職、兼職或自僱人士申請，只要申請人於去年第四季內至少有1個月在香港工作、申請時已經連續失業至少30日，且之前的工作月入介乎2,700元至30,000元內，即可申請。大部分申請者會以強積金紀錄核實申請人資格，部分自僱人士如沒有強積金戶口，申請時需提交額外資料以作跟進。

而政府為讓更多打工仔受惠，現時受僱於被勒令關閉的處所，例如美容院、健身中心等，因而被僱主短暫停工、放無薪假期的僱員，都可以申請。臨時失業支援將由3月23日起可以開始申請，申請時間為期3星期。

再推新一輪保就業計劃

另外政府會再推出保就業計劃，預計要動用260億至310億元，會惠及110萬至130萬名僱員，林鄭月娥表示會盡快提交資料予立法會財務委員會審批撥款，相信4月可供僱主申請。

新一輪保就業計劃會重點援助於第五波疫情受影響的中小企業，向僱主補貼僱員5月至7月的薪金，共3個月。計劃預計會向每名月薪低於3萬元的全職僱員，每月補貼上限劃一8,000元，料涵蓋75%的僱員。

不過政府今次會設定受惠僱員的工資上限，換言之某部分高薪員工將不會被計劃涵蓋。此外亦會剔除未受疫情影響的行業，例如大型連鎖超市、大型藥房、金融機構、速遞派送公司、廣播業、物業管理公司等則不再受惠。而計劃亦會要求補貼必須用於僱員身上，確保資源用在最有需要的地方。

而為更切合企業的經營情況，僱主可以提出獲資助僱員的人數，但受惠僱員人數不能超過上輪「保就業計劃」的申請時的人數。例如上次成功申請的員工人數為1,000人，今次可獲資助的僱員人數便不可以超過此數。僱主在3個月的資助期內，要聘用不少於提出申請資助的僱員數目，同時要將補貼悉數用於僱員上，不可以由僱主自行調撥。

責任編輯：嚴熹曼

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