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【貸款優惠】WeLab Bank推Tesla用家專屬借貸　3優惠現金回贈共達3,000元

精明消費 15:40 2022/03/18

分享：

虛擬銀行WeLab Bank宣布推出全港首創的TESLA用家專屬優惠計劃TESLA 3-in-1 Combo貸款計劃。由即日起至今年8月31日，客戶以貸款優惠碼「TESLA1」申請免抵押TESLA電動車貸款，享3大貸款優惠。

Tesla用家可享3項貸款優惠，包括免抵押車貸實際年利率「一口價」3.68%、超級充電站及及官方網店消費10%現金回贈、及兼享高達0.8%活期存款利率。整個優惠計劃相關現金回贈合計高達3,000元；其他新客戶以優惠碼「TESLA1」於WeLab Bank開戶，亦可享指定TESLA消費10%回贈。

至於活期存款利率優惠，首30萬港元存款活期利率高達0.8%，優惠期更可長達12個月。另外，使用優惠碼開戶或成功申請及提取貸款後，可享全城獨家TESLA 10%現金回贈優惠。而以WeLab Debit Card使用超級充電服務、Premium Connectivity及於官方網店消費，即可隨時隨地獲得最貼近駕駛者需要的消費獎賞。

更多TESLA 3-in-1 Combo詳情，請瀏覽WeLab Bank官方網頁。

 

責任編輯：區祖飛

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