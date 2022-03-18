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陸浩明受《富爸爸》啟發精明理財　願買名牌手袋贈女友：有投資價值又保值（立即收看）

個人增值 16:19 2022/03/18

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電視節目主持陸浩明（6號）的精明的形象相當入屋，口才了得以外，他對於投資理財亦有一手。大學時期已開始利用兼職收入增值財富，更因為讀過《富爸爸‧窮爸爸》後，了解到創造現金流的重要性。他認為，年輕人應把握時間優勢，及早開始投資滾存財富。

【後悔「落錯車」望把握疫市重新上車　陸浩明嘆樓價回調不多：港人剛性需求強勁：按此

受富爸爸啟發學理財　預留資金造定存投資

陸浩明於大學時期已開始賺錢養家，課餘時身兼多份兼職，包括電視台及電台的節目主持、唱片店打碟等，雖然收入最高可達5位數字，但他並未因此而揮霍，將一半收入儲起。

畢業後他順勢踏入娛樂圈，深知演藝工作收入不穩定，更會預留9至12個月的生活開支，以便不時之需。若當時未有明確的投資目標，他會選擇敍造銀行定存賺息，再預留一部分資金投資。

回顧過去，他認為香港的理財教育並不足夠，當年若不是在大學同學的影響下，開始讀《富爸爸‧窮爸爸》，他或仍未有理財意識，甚至可能還在還信用卡Min-pay（最低還款額）：「工作後才發現理財真的很重要，早些學投資，雖然有機會要損手交學費，但投資有成就能錢滾錢，甚至可以創造現金流應付生活。」

陸浩明認為，在資訊流通的年代下，年輕人應把握時間優勢及早學理財：「理財最重要是量入為出，年輕時雖然資金不多，但有的是時間，相較於50、60歲時才開始投資，成效更大。在複息效應之下，哪怕只是數百元或數千元，幾十年後也能滾成一筆資金。」

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【陸浩明試過炒股損失領悟投資真締：「別跟股票談戀愛」（立即睇片）：按此

精打細算　加價前買名牌贈女友

陸浩明與女友陳詩欣相戀近10年，疫情前兩人經常到海外旅遊，並在社交平台甜蜜放閃。被傳媒喻為廿四孝男朋友的他，更樂意買名牌手袋送給女友。「挑選合適禮物很難，所以才會想到送名牌手袋，其實女友也非如此物質。」他強調，自己所送的名牌手袋也非傳媒所指的價值10萬元，而且亦只會在大時大節才會送贈，最多每年一次。

作為精打細算的男友，他也會試過趁加價前入手，更欣賞名牌手袋的保值能力及有投資價值：「當時收到消息Chanel手袋會加價，我認為女友遲早也會買，不如早買早享受，遲買可能會貴幾千元。若她不再喜歡，也能夠以二手價錢放售，有一定的投資價值。」

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追求財務自由   樂做幕前未想退休

陸浩明雖然現時有積極理財，希望能夠盡早達成財務自由，但他未有想過要提早退休，更視娛樂事業為終身事業。「以前有想像中的理想退休生活，是可以不用工作經常去旅行，但長大後想法有所轉變，我不會想退休。」他解釋：「在幕前看到胡楓、汪明荃等前輩，從事這行業已幾十年，但仍非常熱愛工作，那是因為這是我們的興趣，就算沒有錢也會想帶歡樂及娛樂給大家。」

他希望達到財務自由後，工作可能會輕鬆些，更有自主性，想放假時可以到處去旅行，環遊世界享受人生。

 

場地提供：Paragon

記者：李瑩

 

同場加映：【理財Star Talk】聽消息炒股蝕10萬元　高鈞賢鍾情藍籌股：「跌市等於減價」

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欄名 : 理財Star Talk

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