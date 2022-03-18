  • 27°C
香港時間 : 2022318日 (週五) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陸浩明受《富爸爸》啟發精明理財　願買名牌手袋贈女友：有投資價值又保值

個人增值 16:19 2022/03/18

分享：

電視節目主持陸浩明（6號）的精明的形象相當入屋，口才了得以外，他對於投資理財亦有一手。大學時期已開始利用兼職收入增值財富，更因為讀過《富爸爸‧窮爸爸》後，了解到創造現金流的重要性。他認為，年輕人應把握時間優勢，及早開始投資滾存財富。

【後悔「落錯車」望把握疫市重新上車　陸浩明嘆樓價回調不多：港人剛性需求強勁：按此

受富爸爸啟發學理財　預留資金造定存投資

陸浩明於大學時期已開始賺錢養家，課餘時身兼多份兼職，包括電視台及電台的節目主持、唱片店打碟等，雖然收入最高可達5位數字，但他並未因此而揮霍，將一半收入儲起。

畢業後他順勢踏入娛樂圈，深知演藝工作收入不穩定，更會預留9至12個月的生活開支，以便不時之需。若當時未有明確的投資目標，他會選擇敍造銀行定存賺息，再預留一部分資金投資。

回顧過去，他認為香港的理財教育並不足夠，當年若不是在大學同學的影響下，開始讀《富爸爸‧窮爸爸》，他或仍未有理財意識，甚至可能還在還信用卡Min-pay（最低還款額）：「工作後才發現理財真的很重要，早些學投資，雖然有機會要損手交學費，但投資有成就能錢滾錢，甚至可以創造現金流應付生活。」

陸浩明認為，在資訊流通的年代下，年輕人應把握時間優勢及早學理財：「理財最重要是量入為出，年輕時雖然資金不多，但有的是時間，相較於50、60歲時才開始投資，成效更大。在複息效應之下，哪怕只是數百元或數千元，幾十年後也能滾成一筆資金。」

    點擊圖片放大
    +2

【陸浩明試過炒股損失領悟投資真締：「別跟股票談戀愛」（立即睇片）：按此

精打細算　加價前買名牌贈女友

陸浩明與女友陳詩欣相戀近10年，疫情前兩人經常到海外旅遊，並在社交平台甜蜜放閃。被傳媒喻為廿四孝男朋友的他，更樂意買名牌手袋送給女友。「挑選合適禮物很難，所以才會想到送名牌手袋，其實女友也非如此物質。」他強調，自己所送的名牌手袋也非傳媒所指的價值10萬元，而且亦只會在大時大節才會送贈，最多每年一次。

作為精打細算的男友，他也會試過趁加價前入手，更欣賞名牌手袋的保值能力及有投資價值：「當時收到消息Chanel手袋會加價，我認為女友遲早也會買，不如早買早享受，遲買可能會貴幾千元。若她不再喜歡，也能夠以二手價錢放售，有一定的投資價值。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

追求財務自由   樂做幕前未想退休

陸浩明雖然現時有積極理財，希望能夠盡早達成財務自由，但他未有想過要提早退休，更視娛樂事業為終身事業。「以前有想像中的理想退休生活，是可以不用工作經常去旅行，但長大後想法有所轉變，我不會想退休。」他解釋：「在幕前看到胡楓、汪明荃等前輩，從事這行業已幾十年，但仍非常熱愛工作，那是因為這是我們的興趣，就算沒有錢也會想帶歡樂及娛樂給大家。」

他希望達到財務自由後，工作可能會輕鬆些，更有自主性，想放假時可以到處去旅行，環遊世界享受人生。

 

場地提供：Paragon

記者：李瑩

 

同場加映：【理財Star Talk】聽消息炒股蝕10萬元　高鈞賢鍾情藍籌股：「跌市等於減價」

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財StarTalk

最新專欄文章 更多

【理財StarTalk】藝人名星擁抱NFT　吳若希購入蛋人一度升值50倍
2022/02/27
【理財StarTalk】藝人名星擁抱NFT　吳若希購入蛋人一度升值50倍
【理財StarTalk】憑《倒轉地球》爆紅　半年吸金七位數　陶大宇性格穩健投資只愛大藍籌
2022/02/12
【理財StarTalk】憑《倒轉地球》爆紅　半年吸金七位數　陶大宇性格穩健投資只愛大藍籌
社交平台 陸浩明 畢業

下一篇文章

【投資展望】可持續投資炙手可熱　有何ESG周邊主題值得留意？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投資展望】可持續投資炙手可熱　有何ESG周邊主題值得留意？
【投資展望】可持續投資炙手可熱　有何ESG周邊主題值得留意？
風險傻傻分不清　隨時輸身家！　投資前先了解期權是甚麼
風險傻傻分不清　隨時輸身家！　投資前先了解期權是甚麼
【網上熱話】打工仔快測為陽性　上網呈報完當唔當有病假紙？
【網上熱話】打工仔快測為陽性　上網呈報完當唔當有病假紙？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【網上熱話】失業？單身同有家室係兩個世界！
【網上熱話】失業？單身同有家室係兩個世界！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款